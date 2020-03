Qué fue de la vida de César Villaluz ex de Cruz Azul

Guatemala.- Lo que parecía una de las carreras más prometedoras del futbol mexicano se convirtió en un caso más de la falta de seguimiento de parte de los clubes. César Villaluz, un jugador nacido del Cruz Azul desde sus inicios mostró la gran calidad que tenia pero el destino no le favorecería.

Siendo uno de los integrantes del equipo Campeón del Mundo en el Mundial Sub-17 en Perú en el 2005, su carrera parecía que no tendría fin pero las lesiones y específicamente una falta lo dejaría prácticamente fuera del futbol.

Era la final de vuelta del Apertura 2008, Cruz Azul tenia la oportunidad de romper la mala racha sin campeonatos, Cruz Azul pudo empatar el marcador a 2 goles, siendo Villaluz el más participativo y quien tomaría las riendas del equipo.

César Villauz con Cruz Azul | Jam Media

Pero su vida cambiaría al minuto 72 pues dentro del área, el mexicano sería impactado de forma brutal por el defensor de Toluca José Manuel Cruzalta, y aunque el golpe fue totalmente evidente el central de aquella mañana era Roberto García Orozco no silbó el penal.

Villaluz tuvo que salir en camilla, Toluca se coronó esa mañana y desde ese momento el animo y calidad de César desapareció. Luego de ese golpe su carrera no fue la misma, ya no tuvo cabida en Cruz Azul, emigró a San Luis, Tigres, Chiapas y Celaya del Ascenso MX, después emprendería su vuelo a Europa para probar suerte con el Cacereño de España donde no tuvo un buen desempeño.

Luego de 12 años de aquel triste momentos, César Villaluz se encuentra jugando en Guatemala con el Deportivo San Pedro y para su mala suerte podría quedar fuera pues la crisis que ha generado el coronavirus al país centroamericano lo pondría prácticamente fuera.

Actualmente César regresó a México para estar cerca de su familia luego de que en su equipo se detectaran casos de coronavirus, además su valor en el mercado ha quedado muy por debajo de lo que alguna vez costó, apenas llega a los 500 mil dólares y con 31 años ya el retiro se encuentra cerca.