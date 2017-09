¿Qué jugador del Puebla se arrepiente de venir a México?

Puebla, México.- Luego del terremoto que sacudió a la Ciudad de México el pasado martes, Carlos Salom, futbolista argentino nacionalizado palestino y delantero del club Puebla aseguró que fue una mala decisión venir a la Liga MX.

"Yo siempre quise venir jugar a México y no se me daba. Mi esposa me decía que quizás no se daba por algo. Ahora que vine forcé todo (en Unión Española de Chile) para poder venir obligadamente y ahora pasó esto (el terremoto). Me arrepiento de haber venido; voy a cumplir el contrato y ya después veremos, pero no sé si voy a seguir otro año acá".

[VIDEO] Carlos Salom tras el terremoto en México: "No sé si voy a seguir otro año acá" https://t.co/gqyq55ZsaP pic.twitter.com/Fyf3b5CE70 — Canal del Fútbol (@CDF_cl) 20 de septiembre de 2017

Cabe mencionar que el terremoto ocurrido el día martes afectó de gravedad a la Ciudad de México, Puebla y Morelos, dejando hasta el momento 233 personas sin vida y miles de afectados.

Además, el atacante narró cómo vivió los momentos de tensión durante el sismo cuando se encontraba saliendo del entrenamiento con "La Franja".

"Estábamos terminando de entrenar, ya estábamos saliendo, cuando empezó el terremoto y tuvimos que evacuar el estadio y quedarnos en el estacionamiento hasta que pasara, pero la verdad es que fueron minutos intensos que no terminaban", afirmó.

Además su compañero de quipo Lucas Cavallini, estaba dando una conferencia de prensa, cuando fue sorprendido por el intenso movimiento telúrico.

Medios de comunicación y jugadores salieron al estacionamiento del Estadio Cuauhtémoc para ponerse a salvo de este fenómeno de la naturaleza.

Con información de RECORD