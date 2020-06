Qué otros equipos han desaparecido en la Liga MX

México.- La mudanza de Monarcas Morelia a Mazatlán abra de nuevo la herida de varios aficionados a otros equipos que vieron como el suyo también dejó su ciudad o simplemente desapareció.

Monarcas no es el primer equipo en México que termina en el olvido, hay muchos más casos que aunque increíble que parezca algunos fueron históricos del futbol mexicano, tal vez no por título si no por el toque que le dan a la liga, aunque otros no tan reconocidos pero que de igual manera ya no están.

Veracruz

El conjunto escualo quien fue dos veces campeón de futbol mexicano en 2019 dejó de existir por problemas económicos, dejando sin futbol una vez más a su ciudad. Pero ahora todo parece indicar que serpa por un muy buen tiempo antes de poder ver de nuevo al Veracruz con su escudo y colores tradicionales.

Veracruz dejó la Liga MX no de la mejor manera siendo desafiliados | Jam Media

Toros Neza

El equipo del puebla, Toros Neza, el conjunto irreverente de los años 90 llegó a tener un gran arraigo en el futbol mexicano por su estilo de juego y sus jugadores un poco fuera de lo normal. Aunque nunca pudieron ganar un título si disputaron alguna final ante Chivas. Hasta su uniforma era de los preferidos de los aficionados, un enorme toro en el pecho era la manera en que se presentaban en cada lugar de México.

En el 2000 inevitablemente cayó al Ascenso de donde nunca pudo recuperarse y solo algunos años después el equipo desapareció. Años más tarde volvió con un escudo un poco diferente pero con la misma identidad, pero no pudo regresar, volvió a irse y este 2020 reaparece con un nuevo estilo pero con la misma idea de hace 20 años y participará en la Liga de Balompié Mexicano.

Toros Neza fue el equipo de los 90s | Jam Media

Tecos

Estudiantes Tecos fue un equipo que radicó en el estado de Jalisco, junto a Leones Negros, Chivas y Atlas formaban un estado muy futbolero, pero en 2013 las cosas llegaron a su fin. El equipo llegó a ser campeón en 1993 siendo su único título. Después de su venta las cosas se tornaron un poco complicado ya que la Universidad no tenia la posibilidad de sostener un equipo de futbol por lo que optaron por dejar de insistir. Ahora existe un equipo con su mismo nombre en tercera división buscando el ascenso.

Estudientes Tecos quieres regresar desde la Tercera División | Jam Media

Colebríes

El conjunto de Cuernavaca era uno de los equipos más queridos del futbol mexicano, no tanto por su estilo de juego si no por los momentos que los aficionados pasaban en sus instalaciones, el estadio estaba en pésimas condiciones pero aun así existen aficionados que los recuerdan con amor y esperan verlos una vez más en el futbol. Colebríes dejó su lugar para la creación de los que hoy es Toros de Celaya.

Colibries es uno de los equipos más recordados por la afición | Jam Media

Jaguares

El equipo de Chiapas que aunque no fue campeón, y ni siquiera tenia la suficiente historia para ser considerado como uno de los importantes, también dejó un dolor a su afición. Luego de su descenso a manos curiosamente de Monarcas el equipo no jugó en el Ascenso y decidieron desparecerlo pero aun sigue activo en redes sociales a la espera de que algún día vuelva al futbol.

Jaguares pasaron por varios cambios hasta que desaparecieron | Jam Media

Equipos nuevos pero que ya no están

Indios de Ciudad Juárez fue la sorpresa en 2008, luego de llegar a la primera división derrotando a León, se convirtió en el caballo negro de la Liga MX, eliminando a Chivas y América de liguilla y llegando a las semifinales en su primer torneo. Lastimosamente no pudo con los malos resultados en su siguiente campaña y terminó por irse y luego desaparecer, ahora Juárez tiene equipo de primera con los Bravos.

Lobos BUAP e Indios tuvieron un corto pase por la Liga MX | Jam Media

Mismos que dan paso al siguiente equipo desaparecido, Lobos BUAP, consiguieron su Ascenso ante Dorados en 2018, pero solo un par de torneos después los problemas iniciaron hasta el punto de que decidieron vender su franquicia dejando a Puebla sin su segundo equipo llevándolo a Chihuahua para el ascenso en la mesa de Juárez.

