Três Corações, Brasil.- Edson Arantes do Nascimento debutó a los 17 años en la Copa del Mundo Suecia 1958; un hombre prodigio que era visto con buenos ojos en su país fue a conseguir la primera estrella para la 'Canarinha' en el viejo continente y también sus primeros goles en este campeonato internacional.

'Pelé' en su trayectoria con la verde-amarela se hizo de 12 dianas en el campeonato del mundo luego de participar en cuatro ediciones consecutivas -Suecia 1958-Chile 1962, Inglaterra 1966 y México 1970-, necesitó sentir el césped para mostrar al planeta quién es el rey del futbol y como se debe respetar a la redonda con ambas piernas.

'La perla negra' vivió momentos distintos desde Suecia 1958 hasta México 1970, en cada certamen su versión fue de menos a más y encabezando un exitoso grupo brasileño su generación consiguió el tricampeonato y él su propia víctima en un mismo torneo.

'Pelé' festejó seis goles en Suecia 1958, una diana en Chile 1962, así como en Inglaterra 1966, mientras que en México 1970 convirtió marcó cuatro tantos y entre los países que sufrieron mínimo un gol del '10' se encuentra Gales, Francia, Suecia, México, Bulgaria, Checoslovaquia, Rumania e Italia.

Todos estos países recuerdan de un modo distinto a Edson Arantes do Nascimento, empero un país en particular no puede recordar de buena manera que su selección se vio vulnerable ante su majestad, por lo que se llevó un triplete en un partido por el boleto a la final, ese es Francia.

Después de anotar su primer gol contra país de Gales en Suecia 1958 el técnico Vicento Feola (1909-1975) -su antiguo entrenador-, decidió alinear al joven maravilla para la semifinal contra los europeos y como arte de magia su tipo de juego lleno los ojos del público sueco hasta ser testigo del primer y único 'Hat-Trick' de 'Pelé' en Copas del Mundo.

Por otro lado Suecia, Rumania e Italia sufrieron el doblete de Edson Arantes, el resto -Gales, México, Bulgaria y Checoslovaquia-, con un gol en contra entraron en la historia de los equipos que Pelé daño al concretar una de sus 12 dianas en los Mundiales de Futbol.