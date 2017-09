¿Que pasó con el dinero para el "Cheque" Orozco?

Ciudad de México.- La situación que vive Ezequiel Orozco se ha recrudecido en los últimos días. Lamentablemente el futbolista comienza a tener mayores complicaciones de salud y por ende gastos económicos, sin embargo, hasta el momento, los equipos Murciélagos (solo una parte) Atlético San Luis, Celaya y Correcaminos no han depositado el dinero de sus respectivos partidos homenaje que le realizaron al futbolista.

El América llevó a cabo un partido de beneficio para Cheque Orozco Así lo vivió él. #fuerzacheque #dilofutbol pic.twitter.com/RJ7Rr7vxeK — dilofutbol (@DiloFutbol) 19 de julio de 2017

Hasta el momento los equipos mencionados no han dado una explicación el porqué de la tardanza del pago para el ex jugador de Murciélagos que necesita del apoyo para continuar con su tratamiento que no es nada barato y necesita del efectivo que le prometieron los equipos.

América 1 - 2 Murciélagos



Duelo a beneficio del "Cheque" Orozco

El cuadro de Miguel Herrera abre el Ap. 2017 ante el Querétaro pic.twitter.com/PRHUQJr0Kx — Adolfo Olivier (@adolfo_olivier) 19 de julio de 2017

Tras darse a conocer la problemática del "Cheque" los clubes se organizaron para efectuar partidos amistosos en apoyo del ex jugador, pero ese apoyo no ha allegado a las manos de Ezequiel para seguir con su proceso y vencer al cáncer.

"Me siento una persona muy bendecida y no hay palabras de agradecimiento", 'Cheque' Orozco#FuerzaCheque

Américapic.twitter.com/rvHfw7NiBv — JUGOtv (@JUGO_tv) 19 de julio de 2017

El juego entre el Celaya y Gallos se realizó el pasado 4 de julio, cuyo resultado terminó empatado a cero; dos después, se jugó el San Luis-Murciélagos en el Alfonso Lastras, mismo que también terminó igualado; finalmente, el 15, Correcaminos derrotó 2-0 a los llamados Caballeros de la Noche en el Estadio Marte R. Gómez de Ciudad Victoria.

Sin embargo, han pasado, en algunos casos, un par de meses y sólo ha habido promesas de depósito, sin que realmente el dinero ya esté en la cuentas del jugador, situación que tiene en apremio a sus familiares que esperan el capital para seguir con los tratamientos para el 'Cheque'.

Otro conjunto que tampoco ha dado todo el dinero son los propios Murciélagos, ya que de lo recaudado en el choque frente al América, tan sólo ha dado una parte, por lo que se desconoce cuándo van a liquidar el resto del dinero.

No es posible que Murciélagos, los que gritaron ayuda y fue respondida su respuesta, no han sido capaces de darle la otra parte de la taquilla que hubo ante el América. El club que organizó todo, ahora le da la espalda a su ex jugador y no ha hecho nada para depositar el dinero a la cuenta del "Cheque".

FUERZA CHEQUE#CentralFOX Ezequiel Orozco nos ha enseñado que nunca hay que darse por vencido pic.twitter.com/26umFPoBJp — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) 17 de julio de 2017

Lamentable lo que está haciendo Murciélago en no dar la otra parte de la taquilla y aunado a los demás clubes, no fue suficiente su palabra de honor en decirle al ex jugador que todo lo recaudado sería para él. Bueno ese apoyo no ha llegado aún todavía.

¡UN AUTÉNTICO GUERRERO!



Ezequiel "El Cheque" Orozco vs el mal que lo aqueja, es un enorme ser humano.#FuerzaCheque pic.twitter.com/hEdhz4gNQz — Explosión Deportiva (@ExplosionDepo) 17 de junio de 2017

El único club que cumplió con la promesa fue el Monterrey. El cuadro norteño sí pagó le recaudado de la taquilla del partido cuyo resultado fue a su favor por marcador de 3-0 en el Estadio Bancomer, en juego escenificado el 13 de julio.

En 2016 se dio a conocer la noticia de que Ezequiel Orozco, quien militaba en Murciélagos FC, padecía cáncer de pulmón y huesos, su equipo lo apoyó y continúa su lucha, por lo que todo el balompié mexicano se unió con una sola idea: #FuerzaCheque.

Ha habido diversas aportaciones como subastas, firmas de autógrafos y guantes de futbol, pero lamentablemente los gastos de su tratamiento son muchos y en este momento ya comienzan a escasear.

Con información de ESPN