¿Qué relación tienen el futbol y la lucha libre? Aquí te lo explicamos

El futbol y la lucha libre son dos de los deportes más populares en México, aunque la pasión se vive diferente en un estadio que en una arena o en cualquier recinto donde se practican las llaves y los costalazos, la gente que suele asistir disfrutan de las acciones ya sean en el terreno de juego o en el cuadrilátero.

Si bien es cierto, son dos tipos de públicos completamente diferentes, pero hay algo que ha caracterizado en las tribunas de los estadios de futbol que le dan el colorido y que ponen el ambiente, ese algo son las máscaras de los luchadores, grandes ídolos que con el paso de las décadas han forjado su historia y crearon su propia leyenda.

Grandes nombres como Santo, Blue Demon, Mil Máscaras, Tinieblas, Canek, Rayo de Jalisco, Dr. Wagner, Atlantis, Lizmark, Cien Caras, Perro Aguayo, Fuerza Guerrera, Místico, Rey Mysterio, entre otros tantas figuras del Pancracio que le han dado realce a esta parte tan importante de la cultura popular del pueblo mexicano.

¿Pero esto que tiene que ver con el futbol? Estimado lector, tiene mucho que ver, en los Mundiales de futbol, cada vez que juega la Selección Mexicana por lo regular es frecuente ver algún aficionado con la camiseta verde bien puesta, pero con la máscara de su héroe del ring o con un sombrero de charro, eso sí, no falta quien se vista como el “Chapulín Colorado” o como cualquier otro personaje icónico de México.

Hay que recordar que ídolos del balompié han generado amistad con los talentosos gladiadores que arriesgan sus vidas para el deleite del respetable, si bien es cierto, hubo una época en la que era frecuente ver a los futbolistas celebrar sus goles o sus atajadas con las máscaras, por ejemplo, Gabriel Pereyra en su paso por Cruz Azul, hizo común el festejo al colocarse la tapa del “Príncipe de Plata y Oro” Místico cada vez que anotaba.

Por la misma época, entre 2005 y 2006, el entonces arquero de los extintos Jaguares de Chiapas, Omar “Gato” Ortiz se ponía la máscara de Blue Demon Jr cada que su equipo anotaba. Recientemente, Raúl Jiménez, delantero del Wolverhampton de la Premier League de Inglaterra forjó amistad con el entonces luchador de la WWE, Sin Cara, hoy Cinta de Oro.

Aunque en Rusia 2018 estuvieron prohibidas las máscaras para evitar cualquier acto de violencia, no faltaron los aficionados mexicanos que no hicieron caso y salieron a las calles con sus disfraces para crear el ambiente y demostrarle al mundo que México no es tan solo lo que se ve en las noticias tan tristes, también es un país lleno de color y diversión.