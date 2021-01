¡Que siempre no! Tepatitlán no fichará a Joao Maleck debido a la alta presión social

Jalisco.- Hasta el inicio de esta semana el conjunto de Tepatitlán de la Liga de Expansión MX había mostrado interés por los servicios del delantero Joao Maleck pero de un día al otro este ha desaparecido lo que indicaría que la presión social que se ejerció en el equipo fue mucha al punto de desistir por llevarlo.

Fue el periodista David Medrano a través de su cuenta de Twitter quien explicó que la negociación entre el delantero y el equipo había llegado a su fin, "Va para atrás. La directiva de Tepatitlán decidió darle para atrás al caso y Joao Maleck no llegará al cuadro alteño", dijo el periodista de Azteca.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Asimismo confirmó que el representante del jugador ya sabe de la cancelación del trato, Pavel Pardo quien maneja ahora la carrera del jugador estaría buscando un nuevo lugar para su cliente, "Pavel Pardo representante de Maleck ya fue informado que se cae la negociación", finalizó.

Esta decisión muy seguramente tiene que ver con toda la presión social que el club recibió desde que se reveló la posibilidad. Hay que recordar que Maleck tiene apenas unos días de que salió de la cárcel luego de estar involucrado en un accidente donde le arrebató la vida a una pareja de recién casados.

Mensaje del periodista que cancela la contratación del jugador | Foto: Twitter David Medrano

Y aunque oficialmente pertenece a Santos Laguna y que se encuentra registrado en el equipo Sub-20 del mismo pero ahora estaría buscando un acomodo ya que su situación es complicado para cualquier equipo que quiera darle una nueva oportunidad, por lo que dirán.

Una de las criticas que más tuvieron impacto en la semana fue la del comentarista Carlos Albert quien no se guardó nada y dejó claro que no era posible que un "asesino" tuviera una segunda oportunidad en el futbol mexicano. "No puede ser posible que un asesino esté jugando futbol profesional en México".

Joao Maleck y el accidente que le quitó más de los que esperaba

En 2019 el delantero mexicano tuvo un percance en Jalisco cuando conducía su auto bajo los efectos del alcohol que terminó con un aparatoso accidente contra otro auto. En ese viajaba una pareja de recién casados que tras el fuerte impacto murieron en el hecho. El jugador fue detenido y puesto a disposición de las autoridades competentes.

Desde el día uno mostró su arrepentimiento pero el daño ya estaba hecho, la madre de la víctima luchó desde el inicio y sigue en búsqueda de la justicia. Luego de algunos meses Maleck fue procesado al reclusorio en Jalisco, se esperaba que a finales de 2019 tuviera su juicio pero las pruebas seguían llegando y la situación terminó por alargarse.

Para 2020 vivió un retraso más en su juicio pues la pandemia de Covid-19 hizo que todos estos procesos no se dieran en tiempo en forma, fue hasta mediados del año cuando las cosas se comenzaron a arreglar al punto de que el juez dictaminó que el futbolista podría pagar su condena fuera de la cárcel, además de pagar una millonaria multa.

Esto el costó su carrera futbolística en Europa, en ese momento jugaba para el Sevilla en España, había pasado por el Porto y pintaba a ser de los hombres importantes a futuro para México. En la Liga MX como ya se mencionó el Santos lo siguió apoyando con mantenerlo registrado aun en ese difícil momento pero ahora todo indica que le buscarían acomodo en otro equipo.