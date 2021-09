¿Qué veo, un rival? Canelo Álvarez no se cierra para una pelea contra Jake Paul

Guadalajara, Jalisco.- Si bien dicen que las estrellas se apagan en el mundo boxístico y más si las negociaciones empiezan a detenerse, por diversos tropiezos que ocasionan que una pelea de mucha emoción y morbo tenga que frenarse por no llegar a un común acuerdo.

Eso mismo genera que la credibilidad e importancia a las peleas de tales pugilistas empiecen a ser de menor audiencia y poco a poco su estelaridad empieza a ir en decadencia, hasta que se termina anunciado su retiro de los encordados y eso mismo origina a que exista una escases de peleadores en el boxeo profesional.

Dicha situación comienza a perjudicar al púgil nacional, Saúl "Canelo" Álvarez, quien trata de encontrar algún oponente que sea de su mismo nivel al ser el amo y señor de los súper medianos, sin embargo, la falta de boxeadores comienza a ser un dolor de cabeza que haría que el oriundo de Guadalajara, Jalisco empiece a mirar hacia otros horizontes.

Y es que en las últimas horas se empezó a difundir que el "Canelo" tendría en mente una pelea inaudita con uno de los prospectos que podría entrar entre sus planes para su futuro, aunque eso es solo una suposición a que pueda aceptarse o simplemente quedé como una imaginación.

Saúl Álvarez previo a enfrentar a Joe Saunders

Instagram canelo

Al vivir sus últimos años como boxeador profesional tras cumplir los 31 años, Saúl Álvarez podría tomar la decisión de darle una oportunidad a quien sería uno de sus rivales arriba del ring, nos referimos al youtuber de los Estados Unidos, Jake Paul, quien desde que empezó a subir al cuadrilátero ha tenido en mente combatir ante el mexicano.

Desde que aceptó la pelea contra el retirado peleador de la MMA, Tyron Woodley Jake Paul se mantiene invictó en su carrera como boxeador profesional y eso mismo podría incitar al tapatío en darle la pelea que tanto sueña, pues nunca se negó a que dicha pueda ser una realidad.

Jake Paul enrachado en el boxeo

Instagram jakepaul

Saúl Álvarez fue encontrado en un evento en Los Ángeles, donde tuvo una breve entrevista por un fotógrafo, quien le preguntó acerca de un frente a frente contra la personalidad de internet, a lo cual el mexicano respondió con un "Por ahora no", a lo que contrarremató con un ¿Por qué?, su respuesta: "Aún no esta listo", dando a entender que la puerta sigue abierta y no con cerrojo.

Saúl Álvarez volverá a las cuerdas para el próximo sabado 6 de noviembre frente a Caleb Plant, donde los títulos unificados de peso mediano estarán en juego en una función que promete muchas emociones desde Las Vegas, Nevada, en la modalidad del PPV en los Estados Unidos.

Álvarez junto al Canelo Team

Instagram canelo