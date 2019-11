Quedan definidos los grupos para la Eurocopa 2020

Bucarest.- El sorteo de la Euro 2020 se llevó a cabo dejando grandes sorpresas y al mismo tiempo intriga por saber quienes lograran avanzar en el Grupo de la muerte constituido por Francia, Portugal y Alemania.

Un total de 20 selecciones ya conocen su respectivo lugar pero en 4 grupos aun falta un equipo más que se decidirán hasta las fechas FIFA de marzo de 2020 cuando 16 combinados más busquen los últimos 4 lugares disponibles.

Fase de Grupos

Grupo A: Turquía, Italia, Gales, Suiza

Grupo B: Dinamarca, Finlandia, Bélgica, Rusia

Grupo C: Holanda, Ucrania, Austria, ganador del play-off Ruta D

Grupo D: Inglaterra, Croacia, ganador del play-off Ruta C, República Checa

Grupo E: España, Suecia, Polonia, ganador del play-off Ruta B

Grupo F: ganador del play-off Ruta A, Portugal, Francia, Alemania

Grupos Euro 2020 | Twitter Eurocopa 2020

Los espacios disponibles en 4 de los grupos, serán ocupados por 4 selecciones más que jueguen un repechaje en 4 distintas rutas.

Ruta A: Islandia vs Rumanía, Bulgaria vs Hungría

Ruta B: Bosnia y Herzegovina vs Irlanda del Norte, Eslovaquia vs República de Irlanda

Ruta C: Escocia vs Israel, Noruega v Serbia

Ruta D: Gergia vs Bielorrusia, Macedonia del Norte vs Kosovo.

Todos estos partidos fueron sorteado el pasado 22 de noviembre en Nyon.