Queen se despidió de Diego Armando Maradona con imagen de recuerdo

Gran Bretaña.- La banda Británica del genero del Rock, Queen, también es una de las iconicas facciones que le ha dado el adiós a Diego Armando Maradona tras su cese a los 60 años en la madrugada de este miércoles 25 de noviembre por un paro cardiorrespiratorio.

Los autores de gigantes melodías que han roto los límites, no solo en los años 80s, sino en la actualidad como Bohemian Rhapsody, We Will Rock You y el himno que se mantiene como la canción de los campeones, We are the Champions recordaron al Díez con fotografía junto a él.

En un concierto realizado en Buenos Aires, Argentina en el Estadio del club Velez Sarsfield, el cantante de la banda Freddie Mercury hizó explotar el escenario con miles de ovaciones y gritos del nombre, Diego, al solicitar a Maradona que ingresara con él frente a todo su público el 8 de marzo de 1981.

Portando la playera de la albiceleste, la agrupación no quizó retirarse del páis de Sudamérica sin antes llevar un recuerdo junto al mejor jugador argentino que el Siglo XX admiró por sus participaciones, con base a clubes y por supuesto en Selección dentro de la Copa del Mundo.

Queen y Diego Armando Maradona en Argentina

Twitter Rony VÉLIZ

Por supuesto, el Campeón del Mundo en 1986 decidió hablar al ceder el micrófono Freddie Mercury, con tan solo 21 años y unos segundos de estelaridad, refirió "Quiero brindarle las gracias a Freddie y a todo Queen por hacerme tan feliz". agradeció

Antes de emigrar al viejo continente, el Pelusa comenzó sus inicios como futbolista profesional en 1976 con Argentinos Juniors al terminar como Campeón de Goleo por cuatro ocasiones al hilo con la Asociación Atlética para llegar a uno de los grandes del futbol argentino, Boca Juniors en 1981.

El gran capitán de Argentinos Juniors

Argentinos Juniors BR

Maradona demostró que su forma de bailar con la redonda y cantar los goles con Argentinos Juniors por 5 años, fueron suficientes para que el mundo de la música, del arte y del futbol se rindieran a Diego Armando Maradona, el mejor jugador que creció con humildad y gloria.