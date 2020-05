"Queremos que esté aquí por un buen tiempo": Dennis Te Kloese sobre Jonathan Dos Santos

Los Ángeles.- Desde que Giovani Dos Santos fichó por América el torneo anterior los reflectores se han ido sobre su hermano, Jonathan para intentar convencerlo de irse con él a jugar una vez más juntos pero al parecer al Galaxy esas ideas no le agradan mucho.

En una entrevista realizada por el periodista César Caballero de ESPN al gerente general del Galaxy, Dennis Te Kloese se pudo saber que el club de Los Ángeles quieren que el mexicano se queda por mucho tiempo con ellos dejando fuera la posibilidad de que fiche con América por ahora.

"La verdad sería algo personal de Jonathan si él quisiera que escuchemos al América, por parte del club y en lo personal, como un tema profesional, yo quisiera que esté aquí por un buen tiempo, es un jugador muy importante para el equipo, no por nada es el capitán", dijo a ESPN.

G10 ⭐️

Te lo mereces hermano!

Feliz por ti! pic.twitter.com/MFYCWyNBC3 — Jonathan Dos Santos (@jona2santos) August 4, 2019

Te puede interesar: Club América: Jonathan Dos Santos puede llegar en diciembre a las Águilas

De acuerdo con las palabras de Te Kleose, Dos Santos estaría dejando todo en una ciudad en la que ya se ha ganado el cariño de una gran afición, además de dejar en claro que aun tiene contrato vigente con ellos y espera que lo cumpla.

Llega a comprender que es un tema sentimental, muy personal pero cree que son cosas diferentes, ahora tiene compromiso con el Galaxy y espera que cumpla y rinda como ellos quieren.

"El hecho de que Jona exprese su amor para el América a mi me parece bastante bien, por ejemplo a mi me gusta el Ajax, pero eso no significa que voy a trabajar en el Ajax así nada mas, aquí tengo trabajo en el Galaxy, a mi me gusta el Ajax pero aquí trabajo, aquí tengo contrato, aquí tengo que rendir lo mejor posible y hacer un buen trabajo acá en Galaxy y es lo mismo que esperamos de Jonathan".

Te puede interesar: Al estilo mexicano: Estos son los aztecas que inician su camino en la MLS

Jonathan se mantiene en Los Ángeles esperando que la MLS reanude sus entrenamientos, de acuerdo con el comunicado liberado por la Major League Soccer hace unos días las actividades regresarían este miércoles con sesiones individuales.