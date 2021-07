"Querido futbol, gracias por todo"; Nicole Regnier anuncia su retiro en emotivo video

Cali, Colombia.- Nicole Regnier, fabulosa e increíble persona con nacionalidad colombiana hizo oficial su salida del club Servette FC Chênois Féminin suizo a la vez de anunciar su retiro del futbol profesional tras 9 años de carrera, algo que había imaginado desde hace varios años y en las últimas horas decidió hacerlo en un video lleno de emotividad.

La delantera sudamericana, quien vistió la camiseta de la Selección Colombiana Femenil Sub-17 en el año de 2012, logró conquistar la medalla de bronce al terminar la escuadra en la tercera posición del campeonato mundial de Azberbaiyán. Fue observada desde menor edad para ser convocada al conjunto cafetero femenino tras su buen inicio en el futbol para damas, dentro del Club Deportivo Atlas de su país.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Su gran actuación con la camiseta amarilla la hizo emigrar lo más pronto posible al extranjero y en uno de los equipos más emblématicos y tradicionales del futbol de España, el Atlético de Madrid Féminas B. Tras un año como colchonera, su siguiente ruta sería en el Rayo Vallecano para después volver a su país natal, en el 2016.

Leer más: Jackie Groenen disfruta de la alberca en bikini

Varios temas extracancha generaron que Nicole Regnier viviera momentos complicados en su estadía en el futbol español, tanto que la artillera comenzó a tener en la mira el retiro porque no era lo que ella había soñado. Todavía le dio una oportunidad al balompié cuando fichó con el equipo de su ciudad, el América de Cali.

De igual forma duró una temporada y su penúltimo paso fue el Junior de Barranquilla para después volver al viejo continente y jugar con el Servette FC Chênois Féminin, a partir del 10 de agosto. Luego de salir como agente libre Nicole puso punto final a su historia en el futbol, que decidió oficializar su retiro de un modo único y emotivo, dando las gracias al deporte por todo lo que aprendió, logró y experimentó por más de 9 años.

"No llores porque ha terminado, sonríe porque sucedió. Querido futbol, gracias por tanto. Me diste más de lo que nunca soñé; conocí personas increíbles, me enseñaste los valores más importantes para la vida, viví en países maravillosos, conocí otras culturas de las que me enamoré, gracias futbol, fuiste mi gran maestro", escribió en su post de Instagram Regnier.

Leer más: Con sexi bikini, Kara Del Toro enloquece las redes

"A todos los técnicos que tuve en mi carrera, preparadores físicos, compañeras, psicólogos, médicos, y a toda la afición que siempre me acompañaron en mi camino, muchas gracias infinitas. Y por último y lo más importante, gracias a mi familia que estuvo a mi lado para reír en los grandes momentos y para secarme las lágrimas cuando lo necesité. Los quiero con la vida", finalizó en su mensaje Nicole Regnier.

Intenso tornado sorprende a pobladores de San José de Iturbide, Guanajuato (1)

Síguenos en