Quien dude de Antoine que se guarde las palabras: Giménez

Madrid, España.- El defensor uruguayo del Atlético de Madrid José María Giménez aseguró tras la victoria de su equipo ante el Roma italiano (2-0) en la Liga de Campeones que quien dude de su compañero Antoine Griezmann, autor del primer gol después de ocho partidos sin marcar, debería “guardarse las palabras”.

“Nos deja muy contentos el gol de Antoine, sabemos lo que trabaja por semana, se queda a entrenar, a tirar al arco... Yo lo he visto, y puedo decir que el que dude de él, que se guarde las palabras, porque es un jugador que está cien por cien comprometido con el equipo y lo demuestra día a día”, aseguró Giménez tras el encuentro.

Preguntado por las declaraciones del delantero francés durante la concentración con su selección, cuando dijo que le gustaría jugar con el delantero brasileño del Paris Saint-Germain Neymar Junior, Giménez defendió a su compañero, del que aseguró que “no lo dijo con maldad” y que siempre “se le miran las cosas con lupa”.

“Muchos jugadores no lo declaran y quieren jugar con Neymar, y eso es algo obvio. Pero yo no lo vi por ese lado malo, al contrario, para mí es un jugador que está muy comprometido y, a pesar de lo que dijo, no lo dijo con maldad”, afirmó Giménez, que añadió que el vestuario sabe que Griezmann está “comprometido con el equipo”.

Sobre el partido, que les permite conservar opciones de llegar a los octavos de final de la 'Champions' si ganan el Chelsea inglés en Londres y el Roma italiano no gana al Qarabag de Azerbaiyán, comentó que están “contentos” porque es un triunfo necesario para "dar confianza" y “seguir soñando con pasar a octavos”.

“El Qarabag nos empató aquí que también es complicado. Primero pensaremos en ir a ganar ahí (Londres), luego esperar un milagro, aunque no sé si está bien dicho milagro porque el Qarabag ha demostrado que no está en la Champions para pasear, a nosotros nos hizo grandes partidos y espero que nos ayude un poquito”, comentó.

Giménez dijo que el vestuario “sin duda” cree en que el pase es posible, y hoy lo demostró saliendo a ganar “de principio a fin”, aunque reconoció que les da “un poco de rabia” haber empatado los dos partidos contra el Qarabag, que de haberlos ganado les tendría en una situación más favorable.

“Da un poco de rabia porque no imaginábamos estar en esta situación, en esta distancia, depender de otros, pero esto es el futbol. Así como nosotros no esperábamos esto pueden pasar cosas increíbles y nosotros clasificar”, dijo.

Sobre su situación personal en el equipo, en el que este año no está gozando de tantos minutos en un plantel con una gran competencia entre defensores, refirió que “por el momento” solo piensa en el Atlético.

“Evidentemente me gustaría jugar más, las oportunidades que se me den tratar de aprovecharlas. Estar agradecido a esta afición y este club que me lo ha dado todo”, finalizó.

Con información de EFE