¿Quién es Eric Cantona?

Eric Cantona está en la boca del mundo del futbol por haber gando el premio Presidente de la UEFA por haber sido "un jugador de gran calibre" y porque "pone todo su corazón y su alma en apoyar las causas en las que cree".

Éric Cantona es un exfutbolista de origen francés que jugó de delantero. Fue internacional por la selección de Francia. Iniciado en la cantera del A. J.

Durante su carrera deportiva fue un atacante tenaz con olfato goleador, mentalidad competitiva y un estilo de juego muy creativo. Lo cual fue fundamental para que el Manchester United dominara el fútbol británico.

En ese tiempo no solo se había convertido en un ídolo para la afición de Old Trafford —con el apodo de "The King", sino en un icono de la recién creada Premier League.

Eric Cantona: Foto: AFP

Cantona es también recordado por su falta de disciplina: en 1988 fue apartado un año de la selección francesa por insultar al entrenador Henri Michel, y en 1995 la Asociación del Fútbol le condenó a ocho meses de inhabilitación por propinar una patada voladora a un aficionado rival que le estaba increpando con cánticos racistas.

Eric Cantona y sus reconocimientos

Fue galaredonado con el Premio PFA al jugador del año (1993/94) y con el Premio FWA de la Asociación de Periodistas (1995/96).

Se retiró de los deportes en 1997, con tan solo 30 años de edad, tras haber disputado más de 440 partidos oficiales y marcado 165 goles.14 Además, fue convocado con Francia en 45 ocasiones (20 goles) desde 1987 hasta 1995.

Eric Cantona actor, productor y dirigente deportivo

Actualmente se ha destacado como actor, productor y dirigente deportivo. En 1995 debutó en el cine con un papel en La alegría está en el campo, y desde entonces ha participado en títulos como Elizabeth (1998), L'Outremangeur (2003) y Buscando a Eric (2009, dirigida por Ken Loach).

El ex delantero del Manchester United Eric Cantona recibe el Premio del Presidente de la UEFA durante el sorteo de la fase de grupos de la UEFA Champions League 2019-20 en Mónaco, el 29 de agosto de 2019. (Liga de Campeones) EFE .

Fue imagen publicitaria de Nike durante más de dos décadas. y fue entrenador de la selección de fútbol playa de Francia,16 y desde 2011 hasta 2014 asumió la dirección deportiva del New York Cosmos tras su refundación.

Los goles de Eric Cantona

El francés marcó 64 goles en 143 partidos con el Manchester United y fue elemento fundamental para que los 'reds devils' conquistaran su primer título de liga inglesa en 26 años, en 1993, uno de sus cuatro campeonatos con el equipo de Old Trafford. También militó en el Auxerre, Marsella y Nimes, entre otros equipos galos, y en el Leeds United inglés, con el que también ganó el título liguero en 1992.

Entre los ganadores anteriores de este prestigioso galardón se encuentran exjugadores como Alfredo Di Stéfano, Sir Bobby Charlton, Eusébio, Raymond Kopa, Johan Cruyff, Francesco Totti y David Beckham.

Hoy tiene 53 años de edad , apoya la iniciativa Common Goal, que financia organizaciones benéficas de fútbol de "gran impacto en todo el mundo" y aporta el 1% de su salario anual al proyecto, cofundado por el centrocampista asturiano del Manchester United Juan Mata.

Nombre completo: Éric Daniel Pierre Cantona

Apodo: The King

Nacimiento: Marsella, Francia

24 de mayo de 1966 (53 años).