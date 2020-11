Quién es Mara Gómez, la primera futbolista trans avalada por AFA para jugar en su liga femenil

Argentina.- Grandes noticias para el futbol mundial, la Asociación de Futbol Argentino (AFA) ha dado a conocer que Mara Gómez se convierte en la primera mujer trans que pueda jugar en la Primera División del futbol argentino. Mara de 22 años ya fue convocada por su equipo para su partido ante el Racing Club, la delantera ha estado sin jugar desde enero de este mismo año.

Mara Stefanía Gómez es el nombre completo de la futbolista que hoy hace historia en el futbol argentino y mundial. La AFA ha dado su permiso para que la jugadora sea parte de manera oficial del Villa San Carlos para poder disputar su primer torneo como futbolista trans en primera. Y este sábado ha sido convocada ya para su primer partido pero no pudo estar presente, además su equipo cayó con un 0-3 en el Grupo D.

Fue en enero de 2020 cuando la noticia en Argentina tomó relevancia pues Mara había elegido cambiar de equipo y se decidió por Villa San Carlos a quien le ha agradecido en todo momento por no tratarla diferente. Mara además de ser futbolista estudia en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales en la Universidad Nacional de La Plata, lugar de donde es originaria.

En redes sociales compartió su gran momento en donde se le ve firmando su contrato que la avala como futbolista del máximo circuito en Argentina. Además escribió un emotivo mensaje en donde agradece a cada una de las personas que la ayudó, sin dejar de lado sus sueños y miedos que la hicieron dudar pero que al final la llevaron a hacer historia.

"Fue largo el camino, fueron muchos los obstáculos, muchos los miedos y tristezas. Aquello que un día me hizo pensar que no iba a ser nadie, que nunca iba a tener la oportunidad de ser feliz en mi vida hoy se revierte, hoy estaré cumpliendo una de mis metas más grandes de mi vida, eso que creí indispensable, que nunca iba a suceder".

Hoy soy oficialmente JUGADORA DE LA MAXIMA CATEGORIA DEL FÚTBOL FEMENINO EN ARGENTINA , hoy debutó contra RACING. muchas gracias a toda la gente que me acompañó

y apoyo desde el primer momento y confío en mi. Gracias totales @vitalejuan @vscfem por haber confiado en mí y por haberme dado la oportunidad. Gracias a mi representante @lorenaberduladt que dedico mucho tiempo de si misma para acompañarme en todo el proceso y por enseñarme siempre mucho de lo que no sabía, y a mi familia que me abrazo siempre y me dan fuerza a seguir mis metas", fueron las palabras de Mara.

Firma de contrato para su aceptación en el futbol argentino | Foto: Facebook Mara Gómez

El principal problema que detenía la incorporación de Mara a su equipo era el examen de testosterona pues para poder jugar en la liga femenil debe estar en los estándares bajos para no representar un peligro para sus compañeras y rivales al momento de disputar el partido. Luego de algunos estudios, esto pudo ser solucionado, "Mara ya lo tiene hecho recientemente y está todo bien", afirmó el circulo cercano de Mara con el medio Toda Pasión.

La siguiente oportunidad la tendrá hasta el día 6 de diciembre cuando Villa San Carlos reciba a Lanús en la jornada 2 de la fase de grupos del torneo. Si no pasa nada extraño como una lesión, podrá estar en el campo o bien saliendo como suplente.

Mara Gómez ha sufrido como gran parte de la comunidad LGTBIQ+, abusos, exclusiones de grupos sociales por sus preferencias, incluso a los 15 años intentó quitarse la vida por el acoso que sufrió, pero cuenta que un grupo de vecinas la salvaron al invitarla a jugar futbol y fue ahí donde encontró un nuevo sentido a la vida.

Mara Gómez en sus primeros días con el Villa San Carlos | Foto: Twitter Villa San Carlos

"Tenía 15 años. Una vecina me socorrió. Y en ese período me invitaron mis vecinas a jugar al fútbol. Lo tomé como una diversión pero con el fútbol encontré un medio de contención social y me ayudaba a olvidar todo lo malo. Me salvó la vida", dijo Mara para Télam, medio argentino.

Por si fuera poco aseguró que las personas trans sufren mucho más que otras ya que sus oportunidades se ven violentadas por sus decisiones y preferencias, aun así con todo eso Mara Gómez le ha encontrado una nueva visión a su manera de vivir y hoy disfruta su nuevo proceso en el futbol femenil.