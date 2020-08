Quién es Natalia Barulich la mujer que Neymar la robó a Maluma

En las últimas horas se ha destapado que la modelo Natalia Barulich es la nueva pareja de Neymar futbolista del PSG, pero lo que ha resaltado es que Maluma quien habría dedicado su última canción "Hawuái" a la modelo borró su cuenta de Instagram luego de que viera personalmente la "burla" que el jugador hizo en su red social al cantar la canción con dedicatoria para su ex pareja.

Por ahora solo se ha hablado de la supuesta amistad que existía entre los famosos pero poco se ha hablado de la mujer que se encuentra en medio de la situación, Natalia Baralich quien por ahora en ese tema se ha mantenido en un perfil bajo ya que apenas fue reciente todo este suceso.

Natalia es nacida en Estados Unidos pero tiene la nacionalidad croata y cubana | Foto Instagram Natalia Barulich

Natalia tiene la nacionalidad croata y cubana y apenas en el mes pasado de octubre acabó con la relación con el cantante para ahora iniciar una nueva con el futbolista. Natalia es una de las modelos más conocidas en el medio de la moda en los últimos años, su belleza y su espectacular cuerpo han sido la clave para estar siempre presente en los mejores eventos. Ha sido parte de marcas internacionales en varias partes del mundo lo que le ha dado el conociendo al viajar.

De esa forma ha sido parte de videos musicales de grandes famosos, incluso fue parte de la producción el videoclip de Maluma con uno de sus éxitos, "Felices los 4", hace ya un par de años casi al inicio de su relación. Aunque no solo se maneja como una modelo y es que gracias a sus redes sociales ha logrado tener el alcance que en otras etapas de la vida jamás se hubiera podido imaginar, gracias a su impacto en redes se le ha considerado como una "Influencer" donde las marcas la han buscado para menciones y el tipo de mercadotecnia que se maneja en estos tiempos en redes sociales.

Estuvo por casi dos años con relación con Maluma y fue parte de algunos videos musicales | Foto Instagram Natalia Barulich

En las mismas redes que por ahora está muy cerca de llegar a los 3 millones de seguidores, se le puede ver compartiendo muchas de las cosas que disfruta como las sesiones fotográficas, y algo que es otros de sus pasatiempos como lo es viajar y visitar hermosos lugares, acompañada o en familia, en algunas publicaciones se le ve junto a su hermano con quien lleva buena relación.

Entre las fotografías hay algunas que son de edición para revistas donde ha colaborado ya con Neymar como por ejemplo en la edición Bazaar y GQ. Algunas otras imágenes bastante subidas de todo donde muestra a la perfección lo bien que está trabajado su cuerpo.

Natalia es una amante de los viajes, así lo muestra en sus redes | Foto Instagram Natalia Barulich

De acuerdo con varios medios de espectáculos la pareja tiene ya un tiempo saliendo juntos pero hasta el día de hoy no han hecho oficial ante los mismos su romance como dado que en sus redes no se les ha visto juntos pero no así en el cumpleaños del futbolista hace unos meses donde en más de una ocasión se les vio muy románticos.

