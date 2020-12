¿Quién es Sarah Kohan, la hermosa pareja de Javier "Chicharito" Hernández?

Estados Unidos.- Una de las parejas más hermosas dentro del mundo del futbol es la que conforma: Javier "Chicharito" Hernández junto a su dulce esposa Sarah Kohan, con quien contrajo matrimonio un año anterior en secreto, para después ser el mexicano, quien haría oficial en su cuenta oficial de Twitter.

Después de haber compartido unas lindas vacaciones en el año del 2018, ambos mantuvieron una relación estable y linda, por lo que e consolidaba algo serio, en virtud de que ahora conforman una bonita familia, junto a sus dos hermosos hijos. Hoy por hoy, Sarah Kohan es vista como una de las esposas más divinas de un jugador profesional, por lo que te presentamos parte de su vida personal.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Sarah Kohan nació un 6 de marzo del año de 1994 en la ciudad de Sídney. Con 26 años la originaria de Australia, es una joven modelo éxitosa que inició sus estudios dentro de la Universidad de Notre Dame, en los Estados Unidos, después de haber vivido gran parte de su juventud en su tierra natal.

No obstante, en tan poco tiempo, ha conocido diversos lugares en distintos continentes, entre ellos las Bahamas, Hawái, Islas Cook, Tailandia, Maui, Bora Bora, gran parte del Sur de América, el viejo continente, entre otros países, mismos que ella comparte en ciertas imagenes publicadas, en su cuenta oficial de Instagram.

Sarah Kohan es fotografiada mientras porta un vestido color negro

Instagram sarahkohan

Red social donde cuenta con una increíble cantidad de seguidores, 1.5 millones, respectivamente. Desde el pasado 2016, la modelo se ha dedicado a mostrar gran parte de sus mejores postales en sitios turísticos, alrededor del planeta, al mismo tiempo que distintas campañas por las que ella ha colaborado, ya que inició como blogger.

Sarah Kohan ha demostrado ser una maravillosa esposa al demostrar el verdadero amor que siente por Javier Hernández, ya que durante la participación de la Selección Mexicana en Rusia 2018, fue captada con la indumentaria del Tricolor, animando al tapatío, celebración y espacio en donde hicieron "clic".

"En el momento en que estuve apoyando a México, no tenía la menor idea de quien fuera Javier Hernández, pero su antigüo cabello color rubio me hizo sentirme cautivada por él, explicó la joven modelo. Por lo que, al momento de recordar dicho acaecimiento, "Chicharito" respondió: "Sabía que mis rubios me ayudarían en algo".

Entre tanto, las dos figuras se han visto muy enamorados en los últimos años, ya que gran parte de las fotografías en sus redes sociales, aparecen los dos, cuidando a cada uno de sus bellos hijos, deleitando el cariño y amor por el que mantienen Javier y Sarah, idénticos a cuando fueron novios.