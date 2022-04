¿Quién es el máximo goleador de la Selección Mexicana hasta el 2022?

México.- El Mundial de Catar 2022 está a la vuelta de la esquina, por ello es puntual comenzar a hablar de los máximos elementos que tiene la Selección Mexicana especialmente el que más veces ha hecho gritar gol a los aficionados, se trata de Javier "Chicharito" Hernández quien con poco más de 10 años siendo seleccionado mexicano se ha encargado de romper la marca que alguna vez lideró Jared Borgetti como máximo goleador del Tricolor y que ahora que aunque han sido poco más de dos años sin ser llamado mantiene el título.

Hasta el día de hoy el máximo goleador de la Selección Mexicana es Javier Hernández Balcázar con 52 goles, quien con todos sus detractores y seguidores ha sabido como aprovechar los momentos en los que ha estado en el combinado nacional para hacerse presente de la única manera en la que claramente iba a ser recordado y era a base de goles. El atacante de 33 años ha superado jugadores históricos como Jared Borgetti quien por muchos años se mantuvo como el líder de goleo, Hugo Sánchez, Cuauhtémoc Blanco, incluso Luis Hernández, una gran camada de delanteros que México ha tenido a lo largo de los años.

La marca de Javier Hernández la ha ido creciendo a lo largo de 10 años, su primera convocatoria la tuvo en 2009 en un partido amistoso ante Colombia, si bien no pudo anotar, desde ahí comenzaría su gran travesía en busca de dejar su nombre grabado en letras de oro en la Selección Mexicana. Desde ese día han sido ya 107 partidos en los que Chicharito ha participado entre amistosos, Copa Oro, Copa Confederaciones y Copa del Mundo para así anotar lo 52 goles que lo tienen como el líder de un pelotón lleno de figuras y que por el momento no ha tenido un gran rival de la nueva generación.

El tapatío logró superar la marca del sinaloense Jared Borgetti quien tuvo la dicha ser considerado el mejor delantero para la Selección Mexicana por muchos años, sus 46 goles fueron lograron en 89 partidos. La terna se completa con Cuauhtémoc Blanco quien llegó a 38 goles pero en 119 partidos, a pesar de no ser como tal un delantero. En el listado aparecen muchos otros nombres como Luis Hernández, Luis Roberto Alves, y dentro del Top 10 aparece Andrés Guardado con 29 goles de la era más actual del Tri pero aún está muy lejos.

Javier Hernández lidera al goleo en Selección Mexicana con 52 goles en solitario | Foto: Jam Media

Javier Hernández a pesar de ser reconocido en el mundo como un delantero confiable y con un gran recorrido en la actualidad no es más considerado por la Selección Mexicana, desde el 2019 el Chicharito no recibe una convocatoria supuestamente por un tema de indisciplina que hasta el día de hoy no se ha sabe de que trata, solo el entrenador, Gerardo Martino y la Federación Mexicana de Futbol se mantienen a un costado de ello sin dar más explicaciones, pero argumentan que no hay un veto como tal pero ninguna de las dos partes ha cedido en esta pelea.

Aún con estos años de ausencia del delantero del LA Galaxy, no hay todavía un jugador que pueda acercarse a su marca, Raúl Jiménez es quien podría tener más posibilidades de alcanzarlo, cuenta con 29 goles en Selección Mexicana pero en estos últimos años no ha podido ser muy efectivo por un tema de lesión que puso su vida en peligro. Aún con todo ello, la marca de Chicharito tendrá que esperar para ser alcanzado y mucho más para ser superado.