Quién es Skillzy, la mascota oficial de la Eurocopa 2021

Europa.- Las mascotas es un punto clave para los torneos deportivos especialmente para captar la atención tanto de los aficionados mayores como de los niños y como era de esperarse la Eurocopa 2021 tiene la suya aunque esta nueva sorprendió por ser muy diferente a los que se había visto o se ve tanto en Europa como en otros lados.

El nombre oficial de la imagen de la Eurocopa es Skillzy, un estilo de niño-adolescente que busca especialmente la atracción de ese sector para tener cada vez más aficionados el futbol. Si bien Skillzy fue presentado en el 2020 luego de que la competencia oficialmente se había suspendido para jugarse en este 2021 la UEFA decidió soltarlo para que los fans lo conocieran.

A simple vista la verdad es que no genera nada emotivo o de sentido de pertenencia y es que en eso hay punto clave ya que esta edición se jugará en 12 países diferentes cuando lo natural es que solo uno sea sede. Bueno Skillzy tiene un estilo de jugador callejero, un freestyler por lo que su apariencia un muy similar a la de una persona o no personajes fantásticos.

Curiosamente esta mascota no tiene mucha relevancia para la UEFA o para la Eurocopa ya que ni siquiera han podido darle un verdadero significado al nombre. Muchas personas en redes sociales han creado teorías sobre por qué se llama Skillzy ya que podría ser una combinación de palabras de Skill lo que ahora en los videojuegos se define como habilidad lo que tendría sentido siendo un freestayler, pero la otra parte queda sin un sentido claro.

Así luce Skillzy cargando el trofeo que se llevará el ganador de la Eurocopa | Foto: Twitter Euro 2020

Su vestimenta es muy básica, solo un conjunto deportivo con en tonalidades azules y portando el logo de la Eurocopa. Skillzy es de piel morena pensando en la inclusión y es portador de un corte de cabello algo extraño.

Como manera de buscar una historia que cuadre con el origen o el por qué se decidió que Skillzy fuera la mascota, la UEFA publicó un video en donde mostró cómo fue elegido por sus capacidades con el balón dando el mensaje que no importaba de dónde vinieras ya que lo interesantes es que supieras a donde quieres llegar.

La verdad es que en redes sociales la historia Skillzy no es muy confiable y para la gran mayoría no tiene sentido en absoluto esa mascota, mientras que para otros es una verdadera genialidad. Las opiniones están divididas y aunque están a favor o en contra la verdad es que Skillzy ya no cambiarán y será la mascota que estará en la Eurocopa a iniciar este 11 de junio.