¿Quién es la madre del hijo mayor de Cristiano Ronaldo?

Hasta el día de hoy, la madre de Cristiano Ronaldo Jr. , el hijo mayor de CR7, sigue manteniendo su identidad privada . Por otro lado, el futbolista es padre de otros tres hijos; los gemelos Eva y Mateo, que medios internacionales aseguran son hijos de vientre de alquiler, ya que sobre su madre no se sabe absolutamente nada, y Alana, la menor, fruto de su amor con la modelo Georgina Rodríguez , que actualmente está embarazada de gemelos.

Según el diario Sunday Mirror , la madre de Cristiano Ronaldo Jr. sería una mesera estadounidense con la que el futbolista habría tenido una aventura de una sola noche, sin embargo, nunca ha sido confirmado. El mismo sitio cambió su versión y aseguró que es una estudiante británica que habría recibido un total de 10 millones de libras por parte de Ronaldo para obtener la custodia total del niño y que no hiciera pública su identidad.

El futbolista portugués nunca ha revelado quién es la madre biológica de su primer hijo y durante el mismo documental aseguró que jamás lo hará. "La gente especula que estuve con esta chica o con otra, o que hubo una madre sustituta. Nunca le he dicho a nadie y nunca le diré", confesó.

Durante el documental " Ronaldo ", Cristiano compartió que cuando su hijo mayor creciera sólo le contaría la verdad porque se lo merece, pero no lo haría por lo que la gente quiera o diga, argumentando que el momento adecuado era entre sus 10 y 12 años de vida, pero hasta el momento sigue sin saberse más sobre el tema.

Sorprendentemente, no hay información sobre quién es la madre de Cristiano Ronaldo Jr. , nacido en junio de 2010, esto debido a que así es como el futbolista lo prefiere, pero ahora que se acerca a cumplir los 12 años resurge la pregunta, en espera de conocer la identidad de aquella mujer misteriosa y es que hace varios años, en 2015, aseguró que la edad en la que contaría la verdad sería cuando su hijo tuviera entre 10 y 12 años.

El paso del tiempo ha desatado una pregunta que en un principio sonaba muy fuerte y es sobre quién es la madre del primogénito del deportista de 36 años de edad, ya que él ha preferido no compartir mucha información sobre el tema.

