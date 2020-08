Quién es la nueva novia de Vincent Janssen jugador de Rayados de Monterrey

Monterrey.- Vincent Janssen no solo pasa un buen momento en el campo si no que también fuera de el. El holandés recientemente acaba de revelar la identidad de su nueva novia de nombre Talia. Janssen compartió una fotografía de ellos juntos en su cuenta de Instagram que dio paso a ser oficial su relación.

Talia como es ubicada por su cuenta de Instagram no da más información sobre a que se decida, lo único que se sabe es que cuenta con 25 años uno menos que el delantero. También se confirmó que vive en Texas, no muy lejos de Monterrey por lo que su relación a distancia no sería un problema.

Talia sería la primera pareja confirmada del jugador en su estancia en México | Foto Instagram Talia

A través de la red social Instagram el 'Toro' Janssen publicó la foto luego de su agridulce noche tras la victoria ante América, donde anotó pero en el segundo tiempo se iría expulsado por una falta bastante polémica. Aun así el holandés se sintió inspirado para darlo a conocer. Acompañado de una directa frase como "Si no lo sabías, lo sabes".

Esto fue en las historias de la plataforma, en lo que respecta a su carrete de imágenes por ahora no hay alguna foto de ellos juntos. Evidentemente que por ahora sería difícil que lo hicieran ante las limitaciones por la pandemia y los concentrado que está el jugador luego de haber sido uno de los afectados por el Covid-19 previo al inicio de la temporada.

Imagen que publicó el jugador donde se les ve juntos | Captura de Instagram

Talia es fan de compartir imágenes sobre ella en distintos escenarios, siempre muy bien arreglada. Vincent Janssen previo a su relación con la nacida en los Estados Unidos tuvo una supuesta relación con la conductora Patty López de la Cerda, si bien nunca se les vio juntos si hubo algunos indicios de que el romance existió pero nunca se confirmó.

Con el tiempo ninguno de los dos ha dicho la verdad sobre ese tema y solo queda como un fuerte rumor, aunque existieron otras personas que confirman que dicha relación si se dio pero las distancia fue una de las principales barreras por la que no se llegó más lejos.

Talia dentro de una tienda posando entre los productos | Foto Instagram Talia

Janssen apenas tiene un año en México, llegó para Rayados de Monterrey el pasado verano para el Apertura 2019, donde vivió tantas cosas, como un gran torneo de Liga MX, al final terminó ganando el su primer título con los Regios. Además se perdió el Mundial de Clubes por una lesión, en dicho torneo el equipo mexicano quedó en tercer lugar.

Para este Guard1anes 2020, ha estado presente en 4 partidos, de los cuales solo en 2 ha sido titular, ha marcado un gol el cual fue el del pasado sábado ante América, la Jornada 7 se la perderá por una tarjeta roja en ese mismo partido por un pisotón sobre un jugador del América.

