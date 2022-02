¿Quién fue Arturo Rivera, el narrador de lucha libre más "rudo" en México?

Ciudad de México.- Arturo “Rudo” Rivera dejó su nombre grabado en letras doradas en el mundo de la lucha libre, al convertirse en uno de los cronistas icónicos de la AAA y en Consejo Mundial de la Lucha Libre (CMLL).

Con su clásico grito “Los rudos, los rudos, los rudos”, el comentarista se dio a conocer en el ámbito de la Lucha libre junto a su entrañable compañero el Dr. Alfonso Morales, con quien formó una mancuerna por apoyar diferentes bandos.

El contrato de el Rudo Rivera, como era llamado de cariño, concluyó en 2019. Desde entonces comenzó a planear varios proyectos como una película sobre El Perro Aguayo, uno famoso luchador del bando de los rudos.

"Fui de los 160 empleados que salieron, pero yo pedí salir antes porque ya no me daban nada a narrar, me tenían de adorno y cobrar sin hacer nada por cinco meses es aburridísimo (...) Estuve 37 años en Televisa y ahora a explorar posibilidades de hacer otras cosas", dijo Arturo Rivera

A lo largo de su carrera, Arturo Rivera también fue comentarista de futbol y maestro de ceremonias en eventos de lucha libre. Además, era conocido por ser un acérrimo seguidor del Atlante.

Vida

Arturo Rivera nació en el Distrito Federal, la actual Ciudad de México, en 1954 y con el tiempo desarrolló una pasión por el deporte que luego volcó a una productiva carrera como comentarista y cronista deportivo, siendo la Lucha Libre en ámbito donde destacó por su apoyo al bando de los rudos.

El comentarista recibió el apodo de “Rudo” Rivera por su abierto apoyo a los luchadores de los rudos; mientras su colega, el doctor Alfonso Morales mostraba su afinidad por el bando de los técnicos.

Muerte

Arturo Rivera murió en la tarde de este miércoles 9 de febrero del 2022, a la edad de 67 años, luego de sufrir una falla orgánica múltiple.

Sin embargo, desde el 2018 comenzó a presentar complicaciones de salud que lo llevaron a interrumpir su trabajo. Esto llevó a que sus amigos y seguidores a emprender una campaña de difusión para encontrar donadores de sangre y plaquetas para el rudo.

A finales del 2020, Rivera sufrió una caída durante una conferencia de prensa. Pese a que este incidente no contrajo complicaciones para el rudo, él fue internado en el Hospital General de Zona Número 1 “Dr. Carlos Mac Gregor Sánchez Navarro”, ubicado en la colonia Del Valle, de la alcaldía Benito Juárez.

Legendarias frases de Arturo Rivera

Arriba los rudos, los rudos, los rudos, los rudos y el maravilloso Atlante

Vamos a bailar un oso, pero sabroso

Y a la voz de no hay meseras se arrancan