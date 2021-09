¿Quién fue Tom Fears, el primer mexicano en llegar a la NFL?

Guadalajara, Jalisco.- En la historia de la National Football League (NFL), México contempla un número respectivo de distintos atletas que llegaron a formar parte de alguna de las 32 franquicias que comprende el futbol americano de los Estados Unidos, la cual comenzó a partir del lejano 1945, donde se reconocio al primer mexicano en ser seleccionado dentro de alguna de las rondas del Draft.

Durante la ronda 11 Thomas Jesse Fears fue aceptado por los Cleveland Rams, actualmente Los Ángeles Rams después de acaparar una resaltada exhibición dentro del equipo colegial de la Universidad de California en Los Ángeles. Tardó tres años en debutar (1948) y al ser un hombre efectivo en la ofensiva se desempeñó como receptor abierto y ala cerrada, hasta 1956, año en que terminó su travesía dentro de la NFL.

Tom Fears aguardó tres temporadas en debutar en el deporte de las tacleadas por una cierta razón. tomó tres años para el servicio militar durante la era de la Segunda Guerra Mundial. Originalmente fue reclutado como ofensivo pero los entrenadores de los Carneros vieron un mayor talento e inteligencia en él, para funcionar en la ofensiva y no decepcionó durante los emparrillados.

Se hizo acreedor de una marca personal con 77 capturas en 1949 y después impuso un nuevo récord con 84 atrapadas en 1950, año en que recibió la selección al Tazón de los Profesionales y además fue elegido en el equipo All-Pro de la NFL.

Algo que si causó controversia fue su propio nombre, pues Tom Fears no suena a uno tradicional en nuestro país, incluso se creyó que él no fuera mexicano de nacimiento, sin embargo su natal sería Guadalajara, Jalisco, donde nació en un distante 3 de diciembre de 1922.

Su mamá era mexicana y su papá estadounidense, tanto que decidieron mudarse a la ciudad de Los Ángeles, California cuando Tom cumplía los seis años de edad. Su apoyo lo ayudó a consagrarse por más de 9 temporadas con los Rams que en su año de retiro se convirtió en Head Coach, logrando la estafeta de también ser el primer mexicano en este turno.

Consiguió una labor como entrenador asistente y después arribó a HC, donde los New Orleans Saints lo contrataron, siendo así el debut de los dorados en el campeonato bajo la dirección del azteca, sin embargo no tuvo mayor suerte al registrar una marca perdedora de 13-34, pero su archivo como el primero en obtener ese privilegio no se lo quita nadie.

Además colaboró por dos temporadas con los Philadelphia Eagles como coordinador ofensivo, antes de Ingresar al Salón de la Fama en 1970. Pasó grandes momentos los cuales comenzaron a perderse en su memoria al ser diagnosticado con Alzheimer en 1994. Por complicaciones con esta enfermedad falleció el 4 de enero del 2000, dejando un gran legado en su camino por la NFL.