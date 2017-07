Quien menos te imaginas le robó miles de pesos a El Mesías

El Mesías, luchador mexicano denunció ante la procuraduría capitalina el robo de 150 mil pesos en efectivo que tenía guardados en su casa en la delegación Cuauhtémoc.

Según los reportes de la dependencia, el pasado 28 de junio el luchador, cuyo nombre es Gilbert Cosme Ramírez, de 45 años, llegó a su casa alrededor de las 23:00 horas y se dio cuenta de que un sobre con el efectivo ya no estaba.

El Mesías. Foto: Pinterest.

Cuando se dio cuenta que no estaba el dinero, buscó en varios cajones y muebles pero no halló nada. Entonces llamó por teléfono a la señora que le ayuda a hacer la limpieza a quien no localizó.

Tras varios intentos decidió presentar la denuncia ante las autoridades y señalarla a ella como principal sospechosa pues las cerraduras de su vivienda no estaban forzadas. Tampoco se hallaron huellas de saqueo.

El Mesías declaró que la empleada doméstica, de nombre Amparo “N”, llevaba trabajando con él aproximadamente 10 meses.

Indicó que se la recomendó uno de sus amigos y durante todo este tiempo no había tenido problemas con ella.

Peritos de la procuraduría capitalina acudieron a su vivienda en busca de huellas u otros indicios para dar con el responsable del robo. La Fiscalía Desconcentrada en Cuauhtémoc quedó a cargo de las investigaciones.

Con información de el Gráfico.