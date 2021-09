Quiénes fueron los valientes que pudieron derrotar a Julio César Chávez

México.- Hablar de Julio César Chávez es hacerlo de uno de los récords más impresionantes del boxeo mundial con 90 peleas invicto, era una verdadera locura y quería que fueran mucho más pero el deporte no siempre es justo, algunas veces se gana y otras no, es por eso que la carrera de Julio además de icónicas victorias tambien tiene dolorosas derrotas que hoy recordaremos.

En poco más de 25 años como boxeador profesional Julio César Chávez subió al ring en 115 ocasiones en donde en la gran mayoría son victorias, el resto se dividen en empate y derrotas. Aún así el hecho de que fueran pocos tropiezos no oculta que fueron peleas que dolieron en el alma para los fans del boxeador como para él mismo y es que llegaron en su parte final de su carrera.

Peleas icónicas ante "Macho" Camacho, Meldrik Taylor, Edwin Rosario o Greg Haugen fueron las que pusieron a Julio César Chávez en la orbita del mundo del boxeo, además de su gran talento derrotando al que se le pusiera frente él. No había quien le ganara hasta que inició con los problemas con los drogas donde todo dio un giro problemático.

En la historia existieron 5 hombres que le hicieron pelea a Julio César Chávez y quienes tambien aprovecharon el tema de las adicciones y la edad del mexicano. A continuación recordaremos esos hombres que compartieron el ring Junto a Julio César Chávez y quienes lo llevaron a manchar su récord perfecto.

La pelea ante Frankie Randall fue el inicio de la caída de Julio César Chávez | Foto: Captura

Todo inicio el 29 de enero de 1994, el primero que le dio su derrota y le cortó la marca de 90 peleas invicto fue Frankie Randall quien le dio una gran pelea que en el final de la pelea Julio fue mandado a la lona por un poderoso impacto del estadounidense. Ambos se dieron fuertes golpes al punto de llevarlo hasta el final del asalto 11 cuando Julio fue impactado de un potente golpe que ya no lo dejó regresar en su mejor momento y por decisión divida fue que por primera vez perdía una pelea.

Julio César Chávez devastado por el resultado se alejó un poco de los cuadriláteros para volver poco tiempo después con más victorias y prepararse para la la doble cartelera que tendría ante Óscar de la Hoya que de poco serviría pues en la edición de 1996 cayó por nocaut técnico, la revancha llegó hasta 1998 cuando en el octavo round el sonorense se retiró por una lesión.

La carrera de Julio ya estaba en sus últimos momentos, su velocidad ya no era la misma, su derrota número 4 llegó a los 37 años de edad ante Willie Wise en 1999 quien tambien se llevó la pelea por decisión. Para el año 2000 una vez más subió al ring ante el ruso Kostya Tszyu en donde perdió por nocaut técnico apenas en el asalto número 6.

Las dos peleas ante Óscar de la Hoya también fueron parte de su malas rachas | Foto: Captura

Y la última pelea y con la que llegó su retiro con 43 años en el 2005 fue ante el estadounidense Grover Wiley con quien ya no pudo seguirle el ritmo y en el quito round Julio César Chávez y su equipo decidieron que ya era tiempo de decir adiós y no salieron al siguiente asalto, poniendo así fin a su carrera. Con los años ha participado en peleas de exhibición que ya no se suman a su registro.

Tras 25 años como boxeador profesional Julio César Chávez terminó con un impresionante récord de 107 victorias, 6 derrotas y solo 2 empates para tener un total de 115 peleas oficiales en su carrera como el mejor de todos los tiempos para el deporte mexicano.