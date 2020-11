Quiénes serían los posibles rivales de Chivas en la reclasificación del Guard1anes 2020

Guadalajara.- Con un cierre prometedor las Chivas golearon al Monterrey lo que les dio una mejor posición en la tabla general lo que les da la posibilidad de buscar su pase a la Liguilla en calidad de local, pero por ahora su rival sería Santos pero eso puede cambiar dependiendo los resultados de los partidos pendientes.

Se han jugador ya 7 de 9 juegos, pero solo uno más es el que podría modificar el orden de la reclasificación y ese es el duelo de Santos vs Mazatlán pues una victoria de los laguneros movería el orden. Hasta el momento solo los partidos de Monterrey vs Puebla y Tigres vs Toluca son los que ya están fijos.

Chivas por su parte ocupa el lugar 7, de ahí ya no saldrá. Hasta el momento hay dos posibilidades para ver al Rebaño en acción en la reclasificación, el primer rival y el que se mantiene hasta antes del partido es justamente Santos, quien ocupa el lugar 9 con 22 puntos. El siguiente panorama se daría si los laguneros ganan mandarían a Necaxa a su puesto y ellos serían el nuevo rival del Rebaño.

Posibles rivales

Chivas vs Santos | Si se mantiene el orden de la tabla

Chivas vs Necaxa | Si gana Santos

Esas serían las únicas dos posibilidades de rivales para el Rebaño, durante el torneo regular en sus enfrentamientos directos estuvo parejo su rendimiento pues con Necaxa apenas sacó el resultado en la última jugada, mientras que ante Santos cayó, ambos juegos los hizo como visitantes, ahora la ventaja la tendría que será como local.

Para que los comandados por Víctor Manuel Vucetich pueda ser campeón del Gaurd1anes 2020 deberá superar 7 partidos, el primera de reclasificación y 6 más de la tradicional Liguilla. El último campeonato lo consiguieron en el 2017 donde consiguieron el triplete con el título de Concachampions, Liga MX y la Copa MX bajo el mandato de Matías Almeyda.

Chivas se alista para su partido de reclasificación | Foto: Twitter Chivas

La parte importante para este punto de la competencia sería la plantilla pues con los conocidos escándalos que se han vivido en el equipo la directiva decidió dar de baja a 4 de ellos y si bien no eran titulares indiscutibles si bajaron el número de opciones para el entrenador para dosificar la actividad o por una posible baja por contagios de Covid-19, luego de que ahora harán viajes más seguidos que antes.

El torneo lo finalizó con apenas 20 goles a favor, lo que lo colocó como el número 11 en la tabla de mejores ofensivas, pero si está dentro de las mejores defensivas al solo permitir 17 goles, un promedio de un gol por partido. El goleador del equipo fue José Juan Macías con 5 goles, anotando cada 252 minutos.