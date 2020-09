Quiénes son los candidatos para dirigir al Club Deportivo Toluca en el cierre de temporada

Toluca.- Los malos resultados fueron bastantes que la directiva ya no pudieron aguantar más a José Manuel de la Torre y esta mañana fue destituido. Ahora se ha iniciado la búsqueda para el siguiente entrenador quien posiblemente se haga cargo de la últimas 5 jornadas de la fase regular y si logran elevar su nivel de juego la posibilidad de que entren a liguilla sigue latente.

Asimismo el Toluca anunció este lunes con otro comunicado que el exjugador Carlos Adrián Morales será el entrenador interino del equipo, mismo que ya tuvo su primer entrenamiento este lunes con el primer equipo. Hasta el momento no se ha definido si será él quien se queda con el puesto hasta el final de la temporada o anuncien a alguien más en los siguientes días.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Junto con el exjugadores del equipo José Manuel Cruzalta y Jesús Rodríguez se completa su cuerpo técnico. En el mismo comunicado explican que oficialmente el siguiente partido de la jornada 13 será Carlos Adrián Morales quien lo dirija. Luego de eso con la pausa de la liga ante las Fechas FIFA se analiza si debe o no continuar.

Al mismo tiempo en redes sociales quienes pedían la salida del Chepo desde antes del arranque de la temporada ya han puesto sus opciones sobre la mesa para que sea el nuevo entrenador del equipo. Aunque muchos otros no están de acuerdo por cuestión motivos de salud principalmente, mientras que otros quieren el regreso de hombres importantes que ya han tenido al equipo a su mando.

José Saturnino Cardozo

El más sonado en las últimas horas es José Saturnino Cardozo, el guaraní quien ya tuvo la oportunidad de estar al frente de los Diablos y que por momentos ya los hizo jugar de buena manera es la principal ficha tanto para el equipo como para los directivos. Aunque también genera dudas pues no entregó muchos buenos resultados en 3 años que estuvo al frente del equipo. Su mas reciente trabajo lo tuvo con Chivas hace un par de temporadas pero de igual forma lo llevaron para sacar al equipo del mal momento que tenía pero no pudo hacerlo y fue cesado para la llegada de Tomás Boy que corrió con la misma suerte.

José Saturnino Cardozo es de los principales hombres para llegar | Jam Media

Hernán Cristante

Otra estrella del Toluca está en el listado para volver al club. Cristante ya estuvo al mando del equipo y aunque fue el que más cerca estuvo de conseguir títulos no pudo ser así. Su salida se dio luego de también una mala racha que no pudo controlar y que poco a poco se fueron apagando las oportunidades seguir adelante. Luego de él llegó el experimentado Ricardo La Volpe quien corrió con la misma suerte y no pudo hacer nada con el equipo que se quedó sin disputar la Liguilla del Apertura 2019.

Hernán Cristante estaría cerca de volver al equipo con el que ganó mucho | Jam Media

Rubén Omar Romano

Otro de los nombres que han sonado mucho es el del argentino quien desde hace algunos años no se le ha visto en los banquillos del equipo. La experiencia que tiene con equipo con problemas de generación de futbol es su fuerte, si bien en su carrera nunca ha llegado a pisar las instalaciones como un posible candidato, ahora si es uno de los que más se puede esperar que llegue al equipo, aunque como muchos expertos han dicho sería una prueba bastante arriesgada.