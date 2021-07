Quiénes son los hermanos de Julio César Chávez; conócelos

México.- La familia creada por Rodolfo Chávez Lizárraga e Isabel González no fue muy grande pues apenas 3 hijos trajeron al mundo cuando en esos tiempos era muy común que las familias fueran mucho más grandes, pero por temas de falta de dinero y carencias no fue diferente. Pero lo que no sabían es que uno de ellos iba a ser el más grande boxeador mexicano de nombre Julio César Chávez.

La familia Chávez González le apostó todo a intentar sobrevivir pues la situación no era la mejor, sus hijos buscaban la manera de apoyar para salir con los gastos, los dos mayores de quien se habla poco curiosamente fueron los que ayudaron a que hoy la figura de México sea Julio César Chávez pues le dieron la oportunidad de llegar al boxeo.

De esa manera sus nombre por mucho tiempo fueron quedando en un segundo plano ya que la atención se centró de Julio, pero ahora te traemos un poco de la información de quienes son los que están a la sombra del gran campeón mexicano.

El primero y hermano mayor fue Rafael Chávez González quien fue el que más cercano estuvo a Julio César Chávez ya que por mucho tiempo fue parte de su equipo de entrenamiento incluso llegando a ser se representante. Juntos llegaron a viajar a muchos lugares de México como del extranjero. Luego de esa experiencia ya solo seguía al pendiente de su hermano en entrenamientos.

Rafael Chávez González antes de su asesinato | Foto: Especial

Lamentablemente la muerte del "Borrego", como era conocido llegó mucho antes de lo esperado, en 2017 en la ciudad de Culiacán fue asesinado por un grupo de asaltantes luego de que Rafael se negara a entregar sus pertenencias. Familiares y amigos lamentaron la noticia, especialmente Omar Chávez con quien tuvo más convivencia.

El segundo hermano del César del Boxeo es Roberto Chávez González quien tambien vivió momentos verdaderamente tensos en su juventud pero de igual manera pudo salir con ayuda de su hermano menor. Tambien Roberto estuvo involucrado en la carrera de Julio por muchos años pero a diferencia de sus hermanos, su vida no es tan conocida por lo que es complicado saber a que se dedica o dónde se encuentra pues no es mucho de estar en el medio.

A pesar de haber cargado con toda la fama, Julio César Chávez les dio el lugar a cada uno de ellos y les permitió estar en su vida hasta donde ellos quisieron ya que cuando los necesitó ahí estuvieron para él en sus momentos más complicados de su vida.

