Quiénes son los hijos de Julio César Chávez

La familia de Julio César Chávez no es muy grande, solo 3 hijos tuvo el considerado uno de los mejores boxeadores de México, Julio César Chávez Jr, Omar Chávez y Nicole Chávez.

Julio César Chavéz Jr

El mayor de los hijos y quien lleva el nombre de su padre es Julio César Chávez Jr, nacido en la ciudad de Culiacán un 16 de febrero de 1986, recientemente cumplió 34 años. Desde muy chico decidió seguir los pasos de su padre, el Junior adoptó así como el nombre el amor por el boxeo. En sus primera apariciones dentro del ring mostraba la solvencia y la pegada como la que su papá tuvo alguna vez.

Dedicado solamente el boxeo ha pasado la mayor parte de su vida, fue en los años de 2012 cuando sus momentos de gloria comenzaron a decaer, tuvo algunos problemas con las drogas lo que casualmente también vivió su papá pero en este casó afectó de forma fuerte en su desempeño.

Chávez Jr no ha sido desde entonces uno de los máximos exponentes del boxeo mexicano, muchos otros han superado rápidamente lo que ha hecho, luego de haber retirado por un largo rato del boxeo se convirtió en padre por primera vez recibiendo en este mundo a Julia Chávez con quien tiene muy buena relación, hace apenas unas semanas la pareja Frida y Julio Chávez anunciaron que serán papás nuevamente.

Las ultimas semanas del boxeador se ha ganado la fama fuera del ring al enfrascarse solo en redes sociales, siendo un nuevo centro de entretenimiento para miles de personas que ahora están pendientes de él.

Omar Chávez

Omar fue el segundo hijo del púgil mexicano, nacido un 4 de enero de 1990, actualmente cuenta con 30 años es originario de Culiacán, curiosamente también decidió dedicarse al boxeo, siendo él un poco menos llamativo que su hermano mayor, Omar ha peleado en distintas categorías como : Peso welter, Peso ligero, Peso wlter ligero.

Su carrera en el boxeo también la inicio desde muy temprana edad, cautivado por lo logrado por su papá así para seguir el paso también de su hermano, su desempeño dentro del ring no ha sido muy llamativo, su estilo de pelea no cuenta con el mejor de los ritmos, a lo largo de los años ha sufrido por las distintas criticas debido a que no pueden evitar no compararlo con su padre.

Desde siempre le ha gustado mantener su perfil bajo, es totalmente lo opuesto que su hermano mayor, en el año de 2018 nació el primer hijo del boxeador, Omar Alonso un niño que lo ha motivado para seguir dentro de la industria del boxeo.

Uno de los momentos más críticos en su vida fue cuando después de una pelea ante Marco Nazareth el retador sufrió daños muy fuertes en su cuerpo que lo llevaron a lo muerte, lo cual admitió sintió dolor por la perdida de un compañero boxeador.

Ahora se entrena para su siguiente combate que en palabras del mismo Omar se podría dar en Mazatlán este mismo año, pero aun que no reveló el nombre si dijo que podría ser en la primera semana del mes de abril para así volver al ring luego de 8 meses sin pelear.

Nicole Chávez

Nicole Chávez es la hija menor del exboxeador mexicano, con 20 años es considera una de las prospectos para la actuación en cadenas de televisión mexicana. Nicole sabía que su vida no estaba dentro del boxeo como sus dos hermanos, ella decidió seguir su camino para convertirse en actriz.

Actualmente estudia en una escuela de actuación en México, amante de la buena alimentación y del ejercicio le gusta mostrar su linda figura en redes sociales en donde roba suspiros de sus miles de seguidores.

Algo que no se había visto desde el nacimiento de Chávez Jr se logra captar en la relación entre padre e hija, Julio César y Nicole son muy cercanos y así lo demuestran en sus redes sociales donde se les ve siempre felices y sonrientes compartiendo momentos juntos.

Nicole tiene su corazón ocupado ya que cuenta con un novio llamado Alex, que desde hace un tiempo ha salido con la hija del expúgil. Mismo que le ha dicho que si aguanta contra él 3 rounds su hija es toda suya, cosas que toman con humor.

Por ahora su trayectoria en el medio artístico está por comenzar por lo que no se ha sabido nada más sobre su vida a diferencia que sus hermanos que son figuras más publicas en ámbitos distintos.