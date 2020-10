Quiere Adama Traoré Diarra probarse en una competencia atlética

El futbolista español del club Wolverhampton, Adama Traoré Diarra, quien es compañero del mexicano Raúl Jiménez, y que ha sorprendido por su físico y la velocidad que ha desarrollado, afirmó que una de sus inquietudes es tener la oportunidad de participar en una competencia de 100 metros.

“Nunca me han hecho la prueba de los 100 metros pero me gustaría hacerla. Con el gps me dicen que corro a alta velocidad y les sorprende a los preparadores físicos la velocidad cuando compito dentro del terreno de juego. Es parte de mí y parte del juego que intento explotar”, dijo Traoré despues de haber hecho su debut con la Selección de España.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

El delantero de los Wolves se expresó sobre su impresionante físico y destacó, como lo ha dado a conocer en tras ocasiones, que no le gusta realizar ejercicio y que la musculatura que ha desarrollado en los últimos años es parte de la genética.

“Detrás de mi físico hay trabajo preventivo y para mejorar, pesas no hago porque mi genética me hace ganar mucho volumen muy rápido, es la realidad. Trabajo fuera de los terrenos de juego para mejorar físicamente y competir”, señaló Traoré, a quien apodan "La Flecha", por la velocidad que tiene para desplazarse en la cancha.

Asimismo, el atacante de los "Lobos" en la Premier Leaguie, puso fin a la especulaciones a descartar que vaya aceptar en un futuro una convocatoria de Mali, país donde nacieron sus padres y que había mostrado interés en llamarlo a la selección, por lo que ahora se enfocará en ganarse un lugar con la selección española.

“Tanto Robert Moreno como Luis Enrique han confiado en mí, estoy agradecido, y al médico. Hay que recordar que estuve mucho tiempo para lograr debutar y ha insistido en que venga para demostrar lo que tengo y dar mi granito de arena. Ha habido muchos problemas y ellos han insistido”, apuntó Adama Traoré, de 24 años de edad.

Pasado azulgrana

Traoré Diarra debutó en la Liga Española en 2013 con el club Barcelona, entrando en la cancha en sustitución de Neymar en el partido que ganaron por goleada de 4-0 ante Granada, para convertirse en el noveno jugador más joven en debutar con el primer equipo con tan solo 17 años y 9 meses.

En 2015 pasó al Aston Villa, de la Premier League, un año despues emigró al equipo Middlesbrough F. C. y en 2018 llegó al Wolverhampton.