Quiero formar parte de Bravos de León este año: Iván Chávez, jugador de algodoneros

Guasave.- Jugar en la Liga Mexicana de Beisbol se convierte en un escalón importante para ser considerado en la Liga Mexicana del Pacífico, por lo que el novato Iván Chávez tiene el objetivo de debutar en la pelota veraniega con Bravos de León y así ser tomado en cuenta también por Algodoneros de Guasave en el circuito gélido.

El culiacanense disputó solamente un partido con los blanquiazules en la campaña anterior de la LMP, sin embargo, asegura que este año será muy distinto, pues le apuesta a contar con una mayor experiencia si llega a jugar con el conjunto de León.

¿Cómo se inició en el beisbol profesional?

Lo mío comenzó en el 2015, cuando Juan Perea me firmó para la organización de Rieleros de Aguascalientes y ahí me fui a la academia de la LMB que estaba en Culiacán, y estando ahí, Gabriel Low se interesó en mí para llevarme a Bravos de León, por lo que me fui a preparar a la academia del cuadro guanajuatense y así formarme para buscar debutar en la LMB.

¿Cómo se dio su incorporación a Algodoneros de Guasave?

En el 2019 no pude jugar en el verano por una dolencia en el codo, y después Gabriel Low me dio la noticia de que sería tomado en el draft de la Liga Mexicana del Pacífico en una de las primeras 10 rondas para Algodoneros, invitándome a la pretemporada y así conseguir quedarme en el equipo.

¿Esperaba ser parte del róster final del equipo guasavense?

La verdad no, a mí me sorpendió esa decisión porque al ser mi primer torneo en esta liga, imaginé que me recortarían en los entrenamientos, por eso me sorprendió quedarme con Algodoneros.

¿Cuál fue su experiencia en su primera campaña con Algodoneros?

Me sorprendió el trato tan amable que me ofreció la directiva del equipo y sobre todo me gustó mucho la hermandad que había entre los peloteros.

¿Cuáles son sus objetivos para este 2020?

Una de las principales metas que tengo es formar parte de Bravos de León este año y así jugar la mayor cantidad de partidos posibles en el verano para adquir más experiencia.

¿Esperaba jugar más partidos con Algodoneros la campaña anterior?

Solamente tuve dos turnos, una cifra muy baja, sin embargo, sé que voy iniciando mi carrera como beisbolista profesional, lo que me motiva a seguir buscando más oportunidades para pulir mis técnicas en ataque y defensa.

¿Cree que Algodoneros de Guasave pueda tener una mejor campaña este año?

La verdad que sí, pues creo que de los errores se aprende y la directiva está haciendo las cosas muy bien para que esto mejore. Lamentamos todos no haber estado en los play off, sin embargo, este año estoy casi seguro de que podré vivir esa grandiosa experiencia de disputar una postemporada en un torneo tan duro como lo es la Liga Mexicana del Pacífico.

