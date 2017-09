“Quiero ganar mi categoría en el Torneo de Los Barrios”

Los Mochis, Sinaloa. A dar la sorpresa. Cesar Isaac Ruiz Rendón en el nombre de uno de los nuevos púgiles del gimnasio del “Betillo Gutiérrez”, que se encuentra preparado para su primera participación dentro de un torneo de carácter aficionado y donde buscará dar la sorpresa en su categoría.

Con tan solo 9 meses en el gimnasio, el pupilo de Julio César Gutiérrez se encuentra listo para participar en el tradicional Torneo de los Barrios de Boxeo del periódico EL DEBATE que para está edición se llamara “Puro Sinaloa”, y que entrará en acción el próximo 23 de septiembre del año en curso, en simultáneo en 5 plazas del estado: Los Mochis, Guasave, Guamúchil, Culiacán y Mazatlán, esperando la participación de más de 500 púgiles amateur del estado. En entrevista para EL DEBATE, esto nos comentó Cesar Isaac sobre su preparación.

¿Cómo te sientes de poder participar en este Torneo de Los Barrios?

Me siento muy feliz, porque ya tenia muchas ganas de poder participar en un torneo de box amateur y poder tener peleas contra otros boxeadores cómo yo de mi edad.

¿Anteriormente habías participado en otro torneo de box?

No en ninguno, esta será mi primera experiencia dentro del boxeo. Solo habíamos tenido algunas peleas de exhibición en el gimnasio pero nadamas solo eso.

¿Qué fue lo que te intereso para practicar este deporte?

No lo sé, solo recuerdo que lo empece a ver las peleas de box por la televisión y me comenzó a gustar mucho, entonces le pedí a mis papás que me llevaran a practicar este deporte.

¿Cómo te preparas para este torneo de box?

Entrenamos a diario en el gimnasio “Betillo Gutiérrez” con Julio Gutiérrez, entrenamos todas las mañana desde las 08:00 de la mañana hasta las 09:30 o 10:00 de la mañana.

¿Qué te dicen tus padres de que participen en este torneo?

Me apoyan mucho, me piden que le eche muchas ganas para hacer un buen papel.

¿Qué esperas de este torneo?

Participar y poder ganar en mi categoría.