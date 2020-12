"Quiero perdurar con el Manchester United por mucho tiempo" Marcus Rashford

Inglaterra.- Descritó como el nuevo Wayne Rooney del Manchester United, por su amor y lealtad por los Diablos Rojos, Marcus Rashford, delantero del club se mantiene pensante y emocionado por el partido que se vivirá el día de mañana en lo que será una nueva edición del Derby de Manchester.

Jugando en casa, Old Trafford, contra su rival, el Manchester City. El futbolista inglés, quien es en esta temporada 2020-2021 es el goleador de los Red Devills con tres dianas, hizo ver lo contento y emocionado que se encuentra desde el momento que vistió el jersey del United en la anterior campaña 2015-2016.

Horas previas al enfrentamiento, dijo con mucha claridad que desea continuar su futuro.en la Premier League, simple y sencillamente como jugador del United, al decir que mantiene fidelidad y lealtad por su plantilla, tanto que no tendría en mente seguir en otro equipo dentro de la liga inglesa.

''La conexión que tengo con el Manchester United supera más allá de solo futbol. El plantel del United es la razón por la que soy futbolista profesional. Me dieron la oportunidad de ver que tenía talento que yo no reconocía, acepté y ahora puedo expresarlo sin decir una palabra," compartíó en entrevista para Sky Sports.

Marcus Rashford festeja junto a David de Gea

Twitter Marcus Rashford MBE

Además de ser franco y decir que su mentalidad es el futbol, pero en especial su amor por el Manchester. "Nunca he pensado en nada más que en el Manchester United. Cuando era niño, mi sueño siempre fue con mi equipo, no me sentiría nada bien portando otra camiseta distinta a la de los Red Devills, quiero jugar por muchos más años," añadió Rashford.

Cabe rememorar que Marcus es uno de los rompe redes más complicados que los defensas del Manchester City a enfrentado en un Derby, pues parte de sus 47 tantos conseguidos ha ocurrido en las contiendas en contra de los citizens, por lo que mañana esperará volver a marcar en su feudo.

Marcus Rashford cuenta con un contrato hasta el vecino 2023, por lo que estos dos años restantes podrán ser vitales para que el delantero inglés pueda cumplir sus palabras, y seguir portando el escudo del United para continuar su carrera como profesional en la Premier League, pues al jugador aún le restan muchos años por ofrecer al cumplir los 23 años de edad.