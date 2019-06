"Quiero ser el mejor anunciador de box de México"

Christian René Romero disfruta su trabajo.

Culiacán, Sinaloa.- Lo que un día empezó como un juego ahora se ha convertido en una actividad que le apasiona. Christian René Romero Valdivia tiene la firme aspiración de convertirse en uno de los mejores anunciadores de boxeo profesional de México y llegar a las más grandes carteleras a nivel internacional.

Además de ser agente de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Christian René combina su labor con la de anunciador de boxeo, en la cual lleva poco más de dos años.

SUS INICIOS

El culiacanense de 36 años, y adscrito a la Unidad de Vialidad y Tránsito, recordó que sus inicios en el boxeo fueron cuando estaba en la Academia de Policía.

“Ahí estaban dos boxeadores profesionales, Frankie Soto, de Los Mochis, y Hugo “Ruso” Hernández, de Eldorado. Una vez me tocó pelear y terminé pronto, entonces como ya no tenía con quién enfrentarme me puse a anunciar y ahí me nació esta inquietud”, dijo Christian René.

SERVIR A LA CIUDADANIA

Romero externó que siempre le ha gustado servir a la gente y desde chico le llamaban la atención las armas y los uniformes.

“Un día dije ‘algún día voy a ser policía’ y bendito Dios se me cumplió, teniendo esta labor”.

Señaló que desde pequeño le atrajo el boxeo, “pero de un tiempo para acá me di cuenta que me llamaba más la atención ser anunciador que otra cosa; busqué la manera de no afectar mi trabajo, afortunadamente he contado con el apoyo de mis superiores en la corporación, lo cual les agradezco”.

Christian René Romero combina su profesión de policía con la de anunciador de box.

Romero no solo es presentador en funciones locales, ya que también comienza a ser llamado para eventos en otras ciudades, como Los Mochis, Guadalajara y Colima.

Christian dijo que admira a Michael Buffer y Jimmy Lennon Jr, famosos anunciadores de box.

"He recibido muy buenos comentarios de la gente y eso me motiva para seguir superando, porque de eso se trata, de prepararse, para buscar hacer un trabajo que le guste al público", dijo.

Indicó que ya tiene agendado un compromiso, esto será en la función del próximo 12 de julio a celebrarse en Culiacán y que es organizada por la nueva empresa Green Day Boxing Promotions

ASÍ LO DIJO:

"Me apasiona ser anunciador y deseo que la gente me reconozca como la auténtica voz del boxeo"