Quiero ser parte de la historia: Alfredo Hurtado

Culiacán.- Alfredo Hurtado llegó a Tomateros como receptor, sin embargo, la edición anterior la vivió fuera de la receptoría. Ante la versatilidad que ha tenido, Hurtado tiene trazada una meta esta campaña, que es jugar en un juego cada una de las posiciones.

“Comentaba con Benjamín después de me apuntaran como pitcher en caso de reservar, que tras conseguir el boleto de play offs, me gustaría probar jugar las nueve posiciones en un juego y aceptó, ya veremos con el paso de la temporada si sigue firme la idea. Si me gustaría ser parte de la historia”.

Asimismo, el originario de Agua Prieta, Sonora no le quita la atención a la receptoría y espera estar más tiempo ahí en este año, claro está, sin declinarse a apoyar en cualquier lugar que se le ocupe.

“Me veo jugando en en la receptoría. Siempre me eh sentido ahí, pero uno no se puede enganchar a una posición. Si el año pasado yo hubiera dicho que no jugaba de infield no lo hubiera hecho, pero como novato el agarrar turno es lo esencial”, señaló el joven de 23 años, quien lamenta el motivo de la ausencia de Román Alí Solís. “Fue algo muy desafortunado para el equipo, como para mí el que no esté, ya que era a quien yo miraba. Creo que Alexis hará muy bien su trabajo, pero igual yo me siento listo y preparado para hacer cualquier cosa, al igual los otros catchers tienen lo suficiente. Nos seguimos preparando para tratar de aprender”.

Es por ello que no deja de trabajar y a la vez toma cimientos en lugares como en la segunda colchoneta, en donde confiesa que los ejercicios son más exigentes. “Con Tomateros es un día prácticamente de catcheo, otro de infield y otro outfield. Llegué esta temporada un poco más delgada para estar más atlético, me ayuda en el catcheo y me pone a la par con otros compañeros. Es una posición diferente a otras, pero es algo que me beneficia, por que como novato el chiste es jugar”.

Con respecto a la inactividad por la cancelación de la LMB, Hurtado no se quedó con los brazos cruzados y aprovechó ese tiempo para incursionar en otras labores fuera de los diamantes. “Anteriormente yo ya había la suerte de tener un trabajo fuera del béisbol. Mi papá siempre me inculcó que hay que saber un poco de todo porque no sabíamos que pasaría o donde terminaríamos. Anduve en la construcción, de chef; gracias a Dios tuvimos a donde recaer ahora que muchos no tuvieron el trabajo de béisbol y no pudieron tener un trabajo en otro ámbito. Agradecido con la LMP que nos da la oportunidad de volver”.