Quique Setién afirma que no celebraría el campeonato del Barcelona

Barcelona.- Los modales hacen al hombre, eso deja ver Quique Setién quien afirma que ser declarado como el campeón de LaLiga no celebraría su campeonato pues considera que es una forma desleal de conseguirlo.

Aunque entiende la situación y ve con lógica que se le de al Barcelona pues es el actual líder de la competencia, pero también cree que se debe hacer lo posible para que los partidos se puedan jugar con forma al calendario.

Evidentemente, sería lo lógico. Pero podría ser otro equipo. No me gustaría ser campeón de esta manera. Será un campeonato que no lo voy a celebrar de esta manera"