Quique Setién arremete contra Lionel Messi, “Es difícil de gestionar”

Barcelona, España.- El entrenador Quique Setién rompió su silencio desde que fue despedido del Barcelona en una charla con el exseleccionador español Vicente del Bosque publicada por el periódico El País, donde repasa su etapa en el club azulgrana y admite que “hay jugadores que no son fáciles de gestionar, entre ellos Messi”.

En la conversación, el preparador cántabro revela detalles de su experiencia dirigiendo al equipo azulgrana, un etapa en la que, según lamenta, no fue él mismo.

Quique Setién ahonda en su relación con el argentino Lionel Messi, que califica como “el mejor de todos los tiempos”, si bien precisa que ha tenido “experiencias suficientes para hacer una valoración exacta de cómo son realmente este muchacho (Messi) y los demás”.

"La exigencia tan bestial que hoy existe en el futbol le ha imbuido a él y a otros muchos que necesitan vencer permanentemente”, relata Setién.

Pero, claro, para ganar tú no puedes utilizar todo. Es verdad que hay jugadores que no son fáciles de gestionar. Entre ellos Leo (Messi), es verdad. También hay que tener en cuenta que es el mejor futbolista de todos los tiempos. ¡Y quién soy yo para cambiarle! ¿Si allí le han aceptado durante años cómo es y no le han cambiado?”

Quique Setién hablando con Lionel Messi en un entrenamiento del Barcelona/EFE

En este sentido, el exentrenador del Barcelona realiza una paralelismo entre el argentino y Michael Jordan. “Hay otra faceta que no es la de jugador y es más complicada de gestionar. Mucho más. Algo inherente a muchos deportistas como se ve en el documental de Michael Jordan (The Last Dance). Ves cosas que no te esperas”, asevera.

Sobre la personalidad del capitán del Barcelona, afirma que “es muy reservado” y “no habla mucho” pero “te hace ver las cosas que él quiere”.

En cualquier caso, Quique Setien defiende que el club -el Barcelona- y los aficionados están “por encima del presidente, del jugador y del entrenador”.

-¿Crees que en el Barça has sido el Setién puro, ese Quique rebelde que llevas dentro?

-Desde luego que no. No he sido yo mismo. No he podido, o no he sabido, la realidad es esa. https://t.co/Lov4gWfMNy Del Bosque charla con Quique Setién — EL PAÍS Deportes (@elpais_deportes) November 1, 2020

Hay millones de personas que piensan que Messi, o cualquier otro jugador, es más importante que el club y que el entrenador. Este jugador, como otros a su alrededor, han vivido durante 14 años ganando títulos, ganándolo todo”, opina.

En la entrevista, Setién lamenta no haber “tomado otras decisiones” en determinados momentos y se arrepiente de no haber podido ser él mismo.

“No he sido yo mismo. No he podido, o no he sabido, la realidad es esa. Cuando firmas por un club de una dimensión como el Barça ya sabes que las cosas no van a ser fáciles a pesar de tener los mejores jugadores del mundo. La realidad es que yo no he podido ser yo, ni he hecho lo que tenía que hacer”, admite.

Lionel Messi en un partido del Barcelona dirigido por Setién/EFE

Setién fue despedido como técnico poco después del 2-8 que el Barcelona encajó en los cuartos de final de la Champions League contra el Bayern de Múnich, un derrota en la que, según reconoce, “pasas a la historia del Barça”.

Quedas tremendamente dañado, pasas a la historia del Barça con esa derrota. Asumo mi porcentaje de culpa. Algún día igual escribo sobre esto. Tras echarme me enteré de que la decisión ya estaba tomada antes del 2-8. Me enteré de todo”, desvela.