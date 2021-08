Quique Setién confiesa porqué no tuvo éxito en el banquillo del Barcelona

España.- Fue a principios de 2020 cuando el entrenador español Quique Setién sumió el cargo de dirigir al Barcelona tras la salida de Ernesto Valverde, y hoy tras más de un año, el estratega habló sobre su paso en los banquillos 'culés', los momentos complicados que vivió, y los motivos por los que no ganaron ningún título.

Quique Setién se ha mantenido alejado del futbol en la actualidad, pero platicando con el sitio sitio Jot Down recordó su llegada al Barcelona en medio de una crisis, donde recuerda un vestuario que no se veía féliz, y que lo dejó en Shock, además de aceptar las circunstancias en que llegó el club.

Nunca he vivido un vestuario así, ni en la selección ni en el Atlético de Madrid. Era otra cosa. Y eso sí que me ha provocado un shock. Hay muchas cosas que es imposible que puedas controlar. Te encuentras un vestuario que no es feliz. Es que lo que yo me encuentro ahí, ya te digo, no me lo he encontrado en cuarenta años que llevo metido en el fútbol".

"Yo soy perfectamente consciente cuando voy al Barcelona de que voy porque no tienen a nadie más, pero lo que no puedes es renunciar a ir al Barcelona y entrenar a los mejores jugadores del mundo, entre ellos, al mejor”, recordó Setién.

Sobre Leo Messi, el DT mencionó que siempre lo ha catalogado como el mejor jugador del mundo y la historia, añadiendo que el ganar la Copa América solo hizo inflar su palmarés en una carrera exitosa que a día de hoy ya no continuará con el Barcelona.

Para mí, no. Ya he dicho muchas veces que Messi es el mejor jugador de todos los tiempos o al menos de los tiempos que yo he visto, porque a Pelé no le pude seguir en su esplendor. A Messi he tenido la suerte de verle catorce o quince años durante los cuales estaba deseando que jugara el Barcelona para encender la televisión y verle jugar", explicó.

Un tema interesante que tocó Quique Setién fue el porqué no habían podido ganar La Liga durante su año, señalando que tuvieron mala suerte en el clásico contra el Real Madrid, y que al conjunto blanco le favorecieron con varios penales marcados a su favor en las últimas semanas, un dardo que no gustará mucho a los 'Merengues'.

Lo del Bernabéu, a ver... Me puedes echar porque perdemos 2-0 en el Bernabéu, pero es que tenemos tres manos a mano con el portero y los fallamos. Y el Madrid va y mete un gol que le pega Vinicius con no sé qué, rebota en la pierna de Piqué y le pasa por encima al portero, que la tenía parada. Ante eso, no hay nada que hacer. Y perdemos la liga porque al Madrid le pitan seis penaltis y nosotros entramos en una fase jodida porque hay muchos problemas allí dentro", dijo.

Sin rencores contra la institución 'Blaugrana', Setién confiensa que aún tiene la deuda pendiente de recibir el dinero del club tras ser despedido, algo que no ha cambiado con la nueva directiva, y que desde 2020 aún esperar tratar para llegar a un acuerdo amistoso.

"Después de las elecciones, les di un mes y llamé por teléfono a Carlos Naval para que le dijera al presidente que quería hablar con él. Al día siguiente, me llamó el vicepresidente y le dije que, si querían entrar en una negociación antes del juicio, yo estaba dispuesto a negociar no ya el dinero sino los plazos".

"Me estuvo intentando volver a convencer de que les perdonara el dinero y volví a decir que no. Estuvo muy simpático conmigo y tal, y después de tres o cuatro conversaciones en un mes, me dijo: «Bueno, mañana te paso una oferta». Y hasta hoy. Han pasado dos meses", contó el español.

TAMBIÉN PUEDES LEER:

Fotonota: Lionel Messi se despide del FC Barcelona entre lágrimas

Liga MX: Santiago Solari exige árbitraje neutral en las semis de Concachampions