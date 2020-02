Quique Setién evita hablar del pleito de Messi y Eric Abidal

Barcelona.- Quique Setién fue cuestionado por la prensa sobre el tema que envuelve al FC Barcelona luego de que Eric Abidal declarara que ciertos jugadores habrían sido parte de la destitución de Valverde y que momentos después el mismo Lionel Messi respondería a las acusaciones.

Este tema ha sido un detonante en el interior del Barcelona poniendo las cosas tensas por lo que Setién busca no engancharse con las declaraciones del jugador como del directivo por lo que se mantiene alejado de esa discusión, asegurando que no ha tenido conversiones con el capitán del equipo abogando en que tiene la experiencia suficiente para resolver todo el solo.

Te puede interesar: ¿Por qué buscan destituir a Eric Abidal?

Entrenamiento de hoy | EFE

"No me voy a meter en la vida de Messi, ni en la vida de nadie. Yo tengo que conseguir que mis jugadores vengan felices, que los argumentos que les ponemos en el césped sean buenos argumentos para que ellos vean que van creciendo y vamos ganando, lo demás no me compete", aseguró Setién.

Quien también habló de la evolución física del argentino enfatizando que se encuentra mejor desde su llegada, "Lo veo con ánimos, le he visto sonriente, le he visto bien, le encanta venir a entrenar, le encanta estar aquí y lo he visto igual que ayer o antes de ayer", afirmó Setién.

Messi atento a las indicaciones de Setién | EFE

Barcelona prepara su siguiente juego que será ante el Real Betis este próximo domingo en el campo del Benito Villamarín casa de los mexicano Andrés Guardado y Diego Lainez. El duelo está pactado ha jugarse en punto de las 14:00 hrs centro de México.