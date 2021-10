Quirino Ordaz Coppel inaugura complejo deportivo de alto rendimiento sinaloense

Culiacán.- Con un gran evento, se inauguraron el nuevo complejo deportivo de Alto Rendimiento, misma que consta de un campo de tiro con arco, pista de atletismo, pista BMX, centro de Halterofilia, gimnasio de box y centro de fuerza.

En el evento estuvieron presentes, Quirino Ordaz Coppel, actual gobernador de Sinaloa; Rúben Rocha Moya, gobernador electo, Jesús Estrada Ferreiro, Alcalde de Culiacán, además de los atletas de alto rendimiento, María del Rosario Espinoza, Adán Cárdenas, Benjamín González, Thamara Cruz, Yareli Espinoza, además de Carlos Verdugo y Paola Moncayo, quienes fungieron como directores del Instituto Sinaloense del Deporte durante el sexenio de Quirino Ordaz. Asimismo, se pudo apreciar la visita del boxeador ex campeón del mundo, Fernando Montiel.

La ceremonia comenzó con Quirino Ordaz dando la bienvenida y mostrando su asombro por la culminación de las obras, aprovechando para felicitar a los encargados de gestionarlo, Moncayo y Verdugo.

Leer más: ¡Nuevo rey! Rayados de Monterrey, campeón de la Concachampions al vencer al América

"Es un gusto apoyarle a los niños, a lo jovenes, a que tengan esta posibilidad y herramienta para que Sinaloa pueda ser campeones. En el estado no había un Centro de Alto Rendimiento como este, y será un semillero de campeones mundiales, y además de sedes de eventos nacionales y mundiales. Carlos y Paola hicieron un excelente trabajo, son unas grandes bujías para el trabajo. Es un sueño hecho realidad”, dijo el actual mandatario, que durante su sexenio invirtió cerca de dos mil millones de pesos.

Por su parte, Carlos Verdugo también aprovechó para dar sus impresiones por estas obras, además de mostrarse orgulloso por lo hecho en su gestión.

“Bien contento por lo que estamos dejando para el deporte de Sinaloa. Sigue que la próxima administración lo opere, que tengas los programas y entrenadores. Estoy seguro que en los siguientes años, Sinaloa debe de estar ubicado en los primeros lugares del medallero nacional. Mientras tanto, el próximo mandatario sinaloense, Rúben Rocha Moya, se dio tiempo para platicar sobre lo vivido en el evento de ayer".

“Están muy bonitas, muy bien. Son justas para Sinaloa Felicito al gobernador, la vara está alta”, explicó, además de brindar sus argumentos sobre su decisión de elegir a Julio Cascajares como el próximo director del Instituto Sinaloense del Deporte.

"Va a atender el deporte, yo lo voy a apoyar. Es un hombre joven, que ha estado en el deporte. Nadie se esperaba que él tenía que ser, hay muchos, tenía que escoger uno y él se me hizo la diferencia y por eso lo escogí. No lo conocía, apenas me hizo una entrevista en campaña, pero no fue por eso. Me gusta mucho verlo en el parque”, destacó Moya, quien a partir del lunes tomará las riendas del estado.

Durante el evento se dio exhibición de boxeo. Foto: Cristina Félix

Los deportistas no se quedaron atrás y también mostraron su asombro por la nueva infraestructura.

"Me quedé con el ojo cuadrado, son de primer mundo. Con estas instalaciones esperemos tener eventos internacionales aquí. Van a surgir varios campeones y el futuro se viene en grande”, dijo Yareli Salazar.

Por su parte, Adán Cárdenas considera que el centro de halterofilia será de gran ayuda y espera que se pueda explotarlo.

“Muy contento de que se esté apoyando tanto este deporte que tantas medallas a nivel nacional ha dado. Estoy seguro que el levantamiento de pesas puede ser el primer lugar del país, solo queda apoyarlo”, dijo el popular “Chino”. Mientras tanto, la púgil olímpica, Thamara Cruz, ve mucho futuro en este CAR .

En el evento estuvieron presentes, Quirino Ordaz Coppel, actual gobernador de Sinaloa; Rúben Rocha Moya, gobernador electo, Jesús Estrada Ferreiro, Alcalde de Culiacán. Foto: Cristina Félix

“Es un centro de Alto rendimiento bastante completo. Muy contenta por todos los campeones que están por formarse aquí, con estas oportunidades se tendrán muchas motivaciones. Vienen muchos campeones por formarse y viene un gran futuro para el deporte sinaloense”, explicó.

Leer más: Liga MX: Matías Almeyda y Rodolfo Pizarro están cada vez más cerca de regresar al futbol mexicano

Quien también se mostró sorprendido fue el ex boxeador, Fernando Montiel, quien fue invitado al evento por parte de Carlos Verdugo. “Soy privilegiado por haber sido invitado a la inauguración de este CAR de primer mundo. Todo está nuevo, sofisticado. Si así, Sinaloa daba resultados en las olimpiadas, con este tipo de instalaciones lo hará aún más”, señaló.

Dan banderazo inicial a complejo deportivo de Alto Rendimiento. Foto: Cristina Félix