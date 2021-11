Radiante en Santa Mónica Erika Fernández levantó los suspiros en traje de baño

Santa Mónica, Estados Unidos.- Erika Fernández fue una estrella en Hollywood en este lunes 18 de noviembre, y horas después, siguiendo su estadía en los Estados Unidos durante su breve y hermoso viaje por el país norteamericano, bailó por toda la felicidad que existió dentro de ella por vivir una experiencia tan dulce que desearía volver a conocer en un momento no muy lejano, y antes de que el año 2021 diga adiós para abrir paso al 2022.

Eriferca viajó por varios lugares en USA y luego de ciertas horas de vuelo su radiante figura quedó iluminada con apoyo de los rayos del sol que deslumbraron toda la ciudad costera de Santa Mónica, zona en la cual la bella conductora de deportes elevó la temperatura e hizo suspirar a propios y extraños por deslumbrar con un llamativo traje de baño en color rosa.

La maravillosa dama que se alejó de los aires de la Ciudad de México para gozar de una aventura por las Barras y las Estrellas no pudo terminar de mejor forma su recorrido, pues la playa de Santa Mónica esperó su llegada y a la par de encontrarse sobre la arena Erika Fernández presumió sus grandes curvas y el completo físico que ha logrado con mucho ejercicio, y que a la vez roba la atención de los presentes y de todas las redes sociales.

Apareciendo verdaderamente guapa en cada una de las tomas que captó la máquina fotográfica Erika compartió en su perfil personal una carpeta con seis fotos en su interior, justo cuando ocurre la puesta del sol y ella, con una sudadera del tono de su bikini, regaló ciertas poses con una sonrisa en su rostro y figurando sus divinas propiedades para obtener un alto número de reacciones a pocas horas de presentar su último post, mismo a comprender del pensamiento que existe dentro de Eriferca tras esta vivencia.

"Fue un lindo viaje...ya voy de regreso a casa...Me recargue y me voy con la ilusión de volver y seguir cambiándole la vida a los perritos que llegan a mi corazón. Gracias a todos los que me quieren y me mandan buena vibra siempre para que todo me salga bien", expresó Erika Fernández en la leyenda de su publicación que suma un aproximado de cuatro horas de difundirse en la internet y cuando esta nota aparecerá en la página de Debate.

Eriferca comprende con una cifra correspondiente que alcanza 1.8 millones de seguidores en su perfil personal, propios a comentar cada una de sus fotos para recordarle que tan bella es y todo lo que significa su existencia en el planeta tierra; Expresiones que se leen en la bandeja de comentarios de su post recién, idéntico a sumar 268 piropos que irán avanzando con el paso de las horas, pues sus fotos describen lo que es ser una mujer natural y altamente real.

