Radja Nainggolan y su relación con la Juventus

Italia.- La rivalidad que ha tenido Radja Nainggolan con la Juventus ha durado varios años, y es que el Belga siempre disputa los juegos contra los bianconeri con un sentimiento especial, sobretodo por los cánticos que hacen los hinchas de la Vecchia Signora hacía él.

Durante una plática mediante la plataforma de Twitch en donde estuvieron presentes tres jugadores profesionales de FIFA, el jugador actualmente del Cagliari, comentó la relación que tiene con la Juve y explicó el por qué no le gusta estar con los equipos “más fuertes”, ya que para él esa filosofía siempre la ha aplicado durante toda su carrera.

“Quiero borrar ese mito que existe sobre que yo tengo algo contra la Juve. Yo siempre he dicho que no iría a la Juve porque a mi me gustan los equipos que son un desafío, no quiero estar con los equipos más fuertes. Para mi lo mejor es ir a un equipo y hacer que mejore”. comentó el mediocampista belga.

Los fanáticos de la Juve siempre me dirán que la Juventus no me quiso nunca, y eso está bien. Ahora también van a seguir cantando en mi contra pero la verdad es que siempre me mantuve firme con lo que dije”. Agregó.

Además, Nainggolan habló de su pasado reciente y de su probable futuro el cual podría ser el Inter de Milán. Comentó sobre su relación con Antonio Conte: “Me habría gustado trabajar con Conte, yo amo a las personas que te hablan con claridad y él es uno de los que va de frente y te dice las cosas a la cara siempre, eso se agradece pues conmigo siempre ha sido transparente desde el inicio”. Concluyó.

