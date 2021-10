Rafa Márquez confiesa que aunque jugó 5 mundiales no fue suficiente pues no ganó nada importante

España.- Uno de los mejores jugadores que ha dado la Liga MX es Rafa Márquez un joven que salió del Atlas para ir a Francia a buscar un sueño y que con el tiempo solo demostró que tenía calidad de sobra para jugar en los mejores equipos. Por eso llegó al Barcelona para dejar huella en el equipo blaugrana pero que aún con todos esos éxitos, el michoacano se lamenta no haber podido ganar algo importante con Selección.

Rafa Márquez es parte del grupo de jugadores que han logrado jugar 5 mundiales detrás de el mexicano tambien Antonio "La Tota" Carbajal o Lothar Mattäus, pero aún con ese récord, Rafa no se siente satisfecha pues cree que debía haber ganado algo importante con tantas oportunidades pero siempre quedó en deuda.

Recientemente en entrevista para el programa español El Chiringuito confesó que luego de haber jugado 5 Copa del Mundo sus números son solo eso, números que no pudo hacer realidad levantando un título, "He jugado cinco mundiales con México. Es una cifra más, porque no pude conseguir algo importante con mi Selección", dijo.

Aún así con esas palabras de lamento, sí aceptó sentirse orgullo de ser mexicano y haber transmitido en sus tiempos como jugador esa garra que caracteriza al futbol mexicano, además de llegar a ser un ejemplo para muchos jóvenes y niños que crecieron viéndolo jugar.

Rafa Márquez es uno de los jugadores historicos de México | Foto: Jam Media

Asegura que en México hay todo para poder lograr algo importante en un Mundial pero que no se ha desarrollado para llegar a ese punto. Declaró que han sido pocos mexicanos los que han brillado en Europa y eso es algo malo pues de todos los que han ido el número de buenos resultados es muy bajo. Agregó que México debe crecer en esos aspectos.

"En México no hemos crecido como pudiéramos porque tenemos infraestructura, calidad, talento pero al final como está organizado el futbol en México es lo que no permite el crecimiento que necesitamos. Al final en los Mundiales no somos capaces de avanzar en las fases finales", agregó el excapitán de la Selección Mexicana.

Rafa Márquez es considerado uno de los mejores jugadores mexicanos con participaciones en los mundiales Corea-Japón 2002, Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018, en todos y cada uno fue el capitán del equipo mexicano que para su mala suerte no pudieron hacer mucho, siendo en el de 2002 cuando tenían todo para avanzar pero no fue así por el exceso de confianza.

A nivel de clubes fue un ganador total, debutó con el Atlas, en poco tiempo jugó en Europa con el Mónaco de Francia, para dar el gran salto al Barcelona en donde lo ganaría todo. Luego fichó con el NY Red Bulls de la MLS, regresó a la Liga MX con el León donde tambien fue campeón y volvió a ir a Europa para jugar con el Hellas Verona pero su travesía duraría poco para volver a donde inició todo, con el Atlas y ahí se retiró hace un par de temporadas.