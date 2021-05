Rafa Nadal también pone en duda su asistencia a Tokio 2021 por la pandemia

España.- Rafael Nadal se une a los tenistas que dudan en ir a Tokio 2021, el español asegura que no se ha decidido, pero deja claro que de no existir una pandemia iría sin problemas pero ante el tema sanitario está mucho más complicado, así que a solo unos meses del inicio de los Juegos Olímpicos aun se mantiene en veremos.

"No se todavía, no puedo dar una respuesta clara, porque no lo sé. En un mundo normal nunca pensaría perderme los Juegos, claro, todos sabemos lo importantes que son para mi. En estas situaciones, no sé, veremos en un par de meses", dijo en conferencia de prensa en Roma.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Rafa Nadal agrega que los tiempos que se están viviendo le han afecto en su organización, recuerda que en una temporada normal desde el día 1 ya sabe que es lo que hará y lo que no, en esta situación de asistir a Tokio 2021 le parece que no está en sus manos ante todas las cosas que podrían pasar en caso de si acceder a ir.

Leer más: Edurne García explota de felicidad por sus 2 millones de reproducciones en YouTube

"La pandemia nos ha hecho vivir cosas a las que no estábamos acostumbrados. Cuando se habla de pandemia se habla de jóvenes, pero yo creo que ellos tienen las energías para adaptarse más. Para nosotros que llevamos una vida viviendo en unas condiciones que han cambiado de manera drástica y somos conscientes de los problemas", comentó el tenista.

Solo en las últimas horas Naomi Osaka, la japonesa ha dicho que Tokio 2021 es una muestra de lo que podría ser una situación bastante incomoda para los atletas por los cuidados, asegura que no está en contra pero si se asiste habrá que complacer al país anfitrión para lograr los resultados en cuidados. A ella se le unió Serena Williams quien también dejó claro que lo tiene que pensar muy bien ya que ahora es madre y tiene mucho que hacer.

Leer más: Estadio Azteca celebrará la liguilla con público pero el duelo de la NFL hasta el 2022

Kei Nishikori apoyó las palabras de Naomi Osaka sobre Tokio 2021 y dejó en el aire la pregunta si los Juegos Olímpicos serán tan seguros como presumen las autoridades, Kei ve que hacer algo con caso 10 mil personas será bastante complicado y más en la Villa Olímpica que es donde se espera de se dan los contagios más concentrados.

Hasta el momento son las figuras que han dicho que deberán tomar una segunda opinión sobre Tokio 2021, ya que más importante que sus récords, medallas, quedar en la historia es tener su salud y a su familia.