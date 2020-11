Rafael Córdova, pitcher de Algodoneros de Guasave se dice contento de su paso por el equipo

Guasave.- Rafael Córdova, quien llegó esta campaña a Algodoneros de Guasave procedente de la bolsa de la Liga Mexicana del Pacífico, es un lanzador que ha resultado rentable para la organización blanquiazul, quien tiene el objetivo de conseguir cosas importantes tanto en el plano individual como en el colectivo.

El mexicoestadounidense con raíces en San Luis Río Colorado, Sonora, ha lanzado hasta el momento en un total de once duelos, acumulando una efectividad de 4.35.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

¿Cómo se ha sentido en su primera campaña con este equipo?

Me siento muy contento por estar con un equipo joven, donde todos aprendemos de todos, donde pretendemos crear un vínculo familiar entre nosotros y así conseguir más fácil los objetivos que nos hemos trazado.

¿Cuál fue su reacción al enterarse que jugaría para Guasave?

Desde que supe que jugaría para los Algodoneros ya me sentí ganador, pues ya había conocido anteriormente la ciudad, y la verdad que siempre me ha gustado estar aquí, y más ahora como jugador, pues es un gran orgullo pertenecer a una organización de tanta tradición y ahora se siente más especial al saber que estamos viviendo el 50 aniversario del club en la pelota invernal.

¿Cómo califica hasta el momento su participación con Algodoneros?

Me he sentido muy bien. y siento que hasta el momento he cumplido con la encomienda, todo gracias al esfuerzo mío y al de mis compañeros, pues mis resultados se dan también gracias al respaldo que me da mi defensiva.

¿Cuál es su objetivo a mediano plazo?

Quiero seguir participando en una liga tan competitiva como lo es la de invierno, y posteriormente esto me sirva para mejorar en todo sentido y buscar de nuevo una oportunidad en el extranjero, ya sea en Estados Unidos o en Japón, pues este último es otro de los lugares donde me gustaría jugar.

¿Aceptaría tomar un rol más importante dentro del cuerpo de picheo, como por ejemplo el de cerrador?

Claro, pues yo me considero un lanzador que gusta de asumir papeles importantes en los clubes donde esté, y si se me llegara a presentar la oportunidad de ser el cerrador de Algodoneros, la tomaría sin dudar, sin embargo creo que mi compañero Geno Encina está haciendo el trabajo en ese rol y esperemos que continúe yéndole muy bien, pues la labor de equipo es más relevante que cualquier individualidad.