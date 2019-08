Rafael Devers fija récord con 6 hits y 4 dobles en partido

Cleveland, Estados Unidos.- Rafael Devers no estaba tratando de hacer historia, pero la hizo.

El antesalista de Boston se convirtió en el primer jugador de Grandes Ligas en batear seis hits y cuatro dobletes en un mismo partido, cuando los Medias Rojas vencieron a los Indios de Cleveland 7-6 en 10 innings el martes por la noche.

Devers se fue de 6-6 y empujó tres carreras para los Medias Rojas, que ganaron tras haber dejado escapar una ventaja de 6-1.

El dominicano de 22 años bateó dobles en el primer, sexto y 10mo episodios y conectó sencillos en el tercero y el octavo.

“Cada batazo fue como un misil”, dijo su compañero Jackie Bradley Jr., que jonroneó en el 10mo para ayudar a Boston a ganar apenas por cuarta vez en 16 juegos. “Le dio duro a la pelota cada vez”.

Devers cometió además un costoso error que les permitió a los Indios acercarse 6-5 en el séptimo.

Simplemente traté de tener un buen turno al bate en cada oportunidad”, dijo Devers. “Siempre me siento confiado, cada día, cada turno. A veces pasa que no tengo un buen partido cuando me siento así”.