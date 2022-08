Rafael Márquez quiere llegar a ser el DT de la Selección Mexicana

México.- Uno de los personajes más aclamados en el futbol mexicano por sus grandes épocas como jugador sin duda es Rafael Márquez quien se ha colado entre los mejores jugadores nacionales de todos los tiempos. Por ello la afición le tiene un lugar especial en su corazón, además de que para muchos es el hombre ideal para algún día llegar a ser el DT de la Selección Mexicana, algo que no está tan lejos de suceder pues el mismo "Kaiser" ha confirmado que el sueño de llegar al Tri sí existe.

En una reciente entrevista con Marc Crosas de TUDN, el exdefensor mexicano dejó claro que la ilusión de representar a México una vez más pero ahora desde el banquillo es algo que le llama la atención y que claro que le gustaría ser próximamente un candidato serio para ello. Aunque confirmó tambien que le falta un gran camino para poder llegar a ello, dando a entender que primero debe consolidarse como entrenador para llegar a ser considerado como para comandar a toda una selección nacional.

"Yo no lo sé, siendo mexicano creo que la ilusión sí está y el sueño de poder ser entrenador de la Selección Mexicana, hoy en día están claro mis objetivos, que es seguirme desarrollando, ir aprendiendo, estoy en un puesto que me puede dar mucho aprendizaje y hasta no que no tenga esas garantías no sabemos cuándo, ojalá algún día pueda tener esa oportunidad", dijo el ahora DT del Barcelona B.

Rafael Márquez a pesar de que tiene todo para ser DT del equipo mexicano, desea que el tiempo sea quien lo coloque ahí, espera que el seguir adquiriendo conocimientos le funcione para poder pensar en un no muy lejano futuro pueda estar dirigiendo al Tri en un Mundial. Ahora asegura que está 100% enfocado con lo que pase en el Barcelona que es el lugar que le podría ayudar para dar ese salto más adelante.

Te recomendamos leer

Lo que si tiene bien claro es que uno de los trabajos que quiere seguir son las escuelas que dejó Pep Guardiola y Luis Enrique, quiere dirigir como ellos a quienes ve como una inspiración en el futbol. "Son ejemplos para mí Guardiola y otros DT's. Tengo la idea de seguir el camino de cada uno de ellos, estoy consciente de la gran potencia para poder seguir aprendiendo como entrenador", dijo el ex jugador.