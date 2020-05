Rafael Nada pide apoyar a los tenistas más afectados

España.- Parece que la figura de Rafael Nadal se sigue agrandando también fuera de las canchas, ya que este día pidió a sus compañeros tenistas unirse al consejo de jugadores para apoyar a los colegas de menor rango que se han visto afectados por los malos momentos.

Como miembro del Consejo de Jugadores que soy, tenemos la responsabilidad de ayudar para que el deporte sea viable y los tenistas que peor lo están pasando, puedan sobrevivir. No es solo una ayuda para jugadores, sino para todo el mundo del tenis; hay que pensar en los que están peor", comentó Nadal para 'El País Semanal'.

Nadal mencionó que espera que todos los torneos y campeonatos que se realizan luego de la pandemia, puedan contar con los estadios llenos y una afición que se de cita para apoyar a los tenistas, sin embargo también señala que es consciente de que a corto plazo eso será casi imposible.

Querría volver a ver pronto los estadios llenos, abrazarme con la gente, compartir. No podemos conformarnos con cumplir las medidas de distanciamiento social eternamente", expresó el rankeado número 2 de la ATP.

Aquí os dejamos unas imágenes de hoy ���� https://t.co/iq8wDlntLo — Rafa Nadal (@RafaelNadal) May 25, 2020

De igual modo, Rafa no quiso entrar a fondo acerca de la situación que vive el pueblo español con las nuevas normas de la desescalada, ya que no quiere que su opinión se torne para el ámbito político, pero no dejó pasar el momento para mandar un recado a aquellos personajes que según el, se aprovechan de las circunstancias.

Mis opiniones las tengo muy claras, pero no puedo hablar claramente porque lo que yo diga se interpretará como un tema político. A mí me da igual qué partido o qué persona lo haga bien, lo único que quiero es que las cosas se solucionen de la mejor manera posible. En un momento tan sensible, todo se politiza demasiado y viene un futuro muy complicado en el que, considero, que necesitaremos a los mejores, no a políticos que actúen buscando ganar las siguientes elecciones", sentenció Nadal.

