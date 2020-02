Rafael Nadal buscará su tercera corona en el Abierto de Acapulco

Acapulco, México.- El español Rafael Nadal, número 2 del ranking mundial, será la gran figura del Abierto Mexicano de tenis que se disputará en el balneario de Acapulco entre el 24 y el 29 de febrero.

Luego de caer eliminado en los cuartos de final del Abierto de Australia ante el austriaco Dominic Thiem, Nadal volvió a Acapulco para buscar su tercera corona y sumarlas a las que consiguió en 2005 y 2013.

El manacorí llegó a territorio mexicano el jueves y se le vio sonriente en compañía de su entrenador Carlos Moyá.

En esta nueva edición del Abierto mexicano, 'La Fiera' de Manacor podría tomar revancha de la derrota que sufrió en la segunda ronda 2019, cuando como cabeza de serie se topó con el australiano Nick Kyrgios quien terminó por llevarse el título.

Entre Nadal y Kyrgios hubo una historia posterior al partido. El español criticó al australiano por “faltarle al respeto al público, al rival y a él mismo también” por los reclamos y provocaciones que expresó a lo largo de su enfrentamiento.

Rafa no me conoce y no voy a escuchar lo que me diga”, respondió Nick. “Él es muy lento a la hora de sacar y la regla dice que tienes que darte prisa”.