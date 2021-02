Rafael Nadal hace oficial su retiro del Abierto Mexicano de tenis en Acapulco

Madrid, España.- El tenista español Rafael Nadal ha anunciado este viernes que no disputará el torneo de Acapulco (México), del que es el actual campeón, por las molestias que arrastra en la espalda desde su gira australiana.

“Lamento mucho no participar en Acapulco 2021. Es un año difícil para todos y en mi actual estado de salud, con dolencia en la espalda, hace imposible realizar un viaje tan largo”, afirma Nadal en las redes sociales sobre su ausencia en el torneo mexicano, previsto del 15 al 20 de marzo.

Me encanta Acapulco, donde he jugado los últimos 4 años, pero este año no ha sido posible. Ojalá en 2022”, agrega el balear.